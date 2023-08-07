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金正恩密集視察兵工廠 專家：可能準備向俄出口武器

編譯中心╱綜合6日電
北韓領導人金正恩上周一連三天視察彈藥兵工廠。(Getty Images)
北韓領導人金正恩上周一連三天視察彈藥兵工廠。(Getty Images)

北韓領導人金正恩3日到5日一連三天視察國內各大兵工廠，包括戰略巡弋飛彈和無人機發動機的生產線，路透指出，此舉實屬罕見。由於俄羅斯防長蕭依古上月底訪北韓會晤金正恩，南韓專家推測，北韓準備出口武器供俄軍在烏克蘭戰場上所需。

美國之音引述美聯社報導，金正恩三天的視察行動正值美國和南韓準備在21日至24日進行「乙支自由護盾」（UFS）聯合演習，以抗衡北韓的軍事威脅，外界認為金正恩較勁意味濃。而隨著北韓試射導彈和美韓聯合軍演的相互回應頻度的加劇，朝鮮半島緊張局勢升至近年來的最高點。

路透引述北韓中央通信社的報導指出，金正恩還視察了生產超大口徑多管火箭砲以及運輸豎起發射車的工廠，他還手握自動步槍，並實際試射；視察時指示要提高工廠產能，作為增強北南韓防的重要一環。

陪同視察的官員，包括勞動黨組織書記趙甬元、黨紀委書記金才龍、軍需工業部部長趙春龍、勞動黨副部長金與正，以及勞動黨前中央軍事委員會副委員長兼黨書記樸正天。其中，樸正天在金正恩上台後曾「超速」晉升，官至勞動黨中央軍事委員會副委員長暨黨書記，元旦突然公布被革職，他在這次報導中重新登場。

南韓世宗研究所統一戰略研究室長鄭成長等當地北韓問題專家推測，新發展或涉及北韓準備出口武器供俄軍在烏克蘭戰場上所需。官媒引述金正恩點出了「國防經濟產業的重要方向」。

北韓7月底舉行韓戰停戰70周年「勝利日」閱兵儀式，公然展示可攜核武飛彈、攻擊用及偵察用無人機。出席閱兵的外賓含中國和俄羅斯官員，包括俄國國防部長蕭依古。金正恩還帶蕭依古參觀了彈道飛彈與看似為新型的無人機。

美國曾指控北韓提供俄羅斯武器投入烏克蘭戰場，包括供應火箭和飛彈給俄羅斯傭兵組織瓦格納。俄羅斯和北韓則雙雙否認上述說法。

北韓領導人金正恩8月3日至5日視察大口徑火箭炮彈廠等重要兵工廠，並試射槍枝。(G...
北韓領導人金正恩8月3日至5日視察大口徑火箭炮彈廠等重要兵工廠，並試射槍枝。(Getty Images)

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