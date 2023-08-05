北韓轟美對台軍援 金正恩唱國歌為何落淚

北韓領導人金正恩在7月27日閱兵式上緊閉雙眼，稍後更流下眼淚。（取材自微博）

北韓 政府批評美國對台灣的軍援計畫，指責華府將亞太地區的軍事緊張推向「另一個戰爭引爆點」。

美國上周宣布價值高達3.45億美元的對台軍援計畫，這是美國以「總統撥款權」（PDA）向台灣提供價值10億美元軍援的一部分。

北韓中央通訊社報導，北韓外交部中國司司長孟永林（Maeng Yong Rim，音譯）表示，此舉完全違反美國向中國政府和人民承諾的一個中國原則和三個中美聯合公報精神，是對中國內政的干涉，也是對中國的主權和安全的嚴重侵犯。

孟英林表示，「美國公開表示遵守一個中國原則，卻在背後煽動中國不可分割的一部分——台灣的獨立，這種無恥的雙重性、兩面性是徹底破壞地區局勢穩定的萬分危險的政治軍事挑釁。」

孟永林批評，美國旨在讓台灣成為「威懾中國的第一線戰壕」，最終確保在亞太地區的「霸權」地位，警告如果美國執意挑釁中國核心利益的危險行動，同時違反中國在台灣議題設立的紅線，必將為此付出高昂代價。

媒體報導，北韓罕見就對台軍售發出強烈警告，這意味著中美開始各組聯盟就台海問題對抗，美國拉攏西方國家挺台，中俄朝三方聯手批美。

針對台灣問題，北韓以往僅原則性表態，但在中美對抗日益激烈後，北韓開始針對台海特定議題發言，去年裴洛西以美國眾議院議長身分訪台時，北韓外務省當時強烈譴責，反對外部勢力干涉台灣問題，也完全支持中國立場。

此外，北韓領導人金正恩 上個月在紀念韓戰停戰的「戰勝節」閱兵大典上，唱國歌時緊閉雙眼流下眼淚，畫面全被北韓官方媒體捕捉；南韓 專家不以為然表示，金正恩在公開活動常常哭，流露他感性的一面，也代表他自我陶醉的傾向，有時甚至預先準備好毛巾，早知道自己一定會流淚。南韓媒體更細數他過去幾次公開落淚，也都極具戲劇性。