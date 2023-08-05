我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

北韓轟美對台軍援 金正恩唱國歌為何落淚

編譯中心／綜合4日電
北韓領導人金正恩在7月27日閱兵式上緊閉雙眼，稍後更流下眼淚。（取材自微博）
北韓領導人金正恩在7月27日閱兵式上緊閉雙眼，稍後更流下眼淚。（取材自微博）

北韓政府批評美國對台灣的軍援計畫，指責華府將亞太地區的軍事緊張推向「另一個戰爭引爆點」。

美國上周宣布價值高達3.45億美元的對台軍援計畫，這是美國以「總統撥款權」（PDA）向台灣提供價值10億美元軍援的一部分。

北韓中央通訊社報導，北韓外交部中國司司長孟永林（Maeng Yong Rim，音譯）表示，此舉完全違反美國向中國政府和人民承諾的一個中國原則和三個中美聯合公報精神，是對中國內政的干涉，也是對中國的主權和安全的嚴重侵犯。

孟英林表示，「美國公開表示遵守一個中國原則，卻在背後煽動中國不可分割的一部分——台灣的獨立，這種無恥的雙重性、兩面性是徹底破壞地區局勢穩定的萬分危險的政治軍事挑釁。」

孟永林批評，美國旨在讓台灣成為「威懾中國的第一線戰壕」，最終確保在亞太地區的「霸權」地位，警告如果美國執意挑釁中國核心利益的危險行動，同時違反中國在台灣議題設立的紅線，必將為此付出高昂代價。

媒體報導，北韓罕見就對台軍售發出強烈警告，這意味著中美開始各組聯盟就台海問題對抗，美國拉攏西方國家挺台，中俄朝三方聯手批美。

針對台灣問題，北韓以往僅原則性表態，但在中美對抗日益激烈後，北韓開始針對台海特定議題發言，去年裴洛西以美國眾議院議長身分訪台時，北韓外務省當時強烈譴責，反對外部勢力干涉台灣問題，也完全支持中國立場。

此外，北韓領導人金正恩上個月在紀念韓戰停戰的「戰勝節」閱兵大典上，唱國歌時緊閉雙眼流下眼淚，畫面全被北韓官方媒體捕捉；南韓專家不以為然表示，金正恩在公開活動常常哭，流露他感性的一面，也代表他自我陶醉的傾向，有時甚至預先準備好毛巾，早知道自己一定會流淚。南韓媒體更細數他過去幾次公開落淚，也都極具戲劇性。

北韓批評美國對台灣軍援計畫，並指責華府讓亞太地區的軍事緊張升溫；圖為上月金正恩（...
北韓批評美國對台灣軍援計畫，並指責華府讓亞太地區的軍事緊張升溫；圖為上月金正恩（右）和俄羅斯防長率領的軍事代表團一同參觀兵器展。（韓聯社）

北韓 南韓 金正恩

上一則

世界童軍大露營 網諷南韓舉辦「魷魚遊戲」

延伸閱讀

不滿美國對台軍援 北韓嗆：挑戰中國將付出高昂代價

不滿美國對台軍援 北韓嗆：挑戰中國將付出高昂代價
「鮮血凝結戰鬥友誼」 習近平致信金正恩重提抗美援朝 

「鮮血凝結戰鬥友誼」 習近平致信金正恩重提抗美援朝 
習近平致信金正恩：70年前中朝用鮮血凝結偉大戰鬥友誼

習近平致信金正恩：70年前中朝用鮮血凝結偉大戰鬥友誼
韓戰停火70年 北韓高調閱兵 南韓悼烈士

韓戰停火70年 北韓高調閱兵 南韓悼烈士

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟