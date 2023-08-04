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IS稱「領導人死於敘利亞衝突」 未說明死亡時間

編譯中心／綜合3日電

激進組織「伊斯蘭國」（IS）今天宣布，組織領導人阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）死於敘利亞西北部的衝突。

中央社引述法新社報導，伊斯蘭國發言人在其通訊應用程式（App）Telegram的頻道發布預錄訊息表示，其領袖在敘利亞伊德利布省（Idlib）與伊斯蘭團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）發生「直接衝突後被殺」。

訊息並未說明他的死亡時間。

伊斯蘭國發言人也宣布，接班人是阿比‧哈夫桑‧哈希米‧庫拉希（Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi）。他是伊斯蘭國歷來第五名首腦。

但是，今年4月底，土耳其總統厄多安曾宣布，代號為阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希的伊斯蘭國組織的假定最高領導人，在土耳其情報部門於敘利亞的一次行動中被「消滅」。

根據土耳其阿納多盧通訊社，該男子在鄰近伊德利布省的阿夫林省被殺，這一省份受到土耳其軍隊以及親安卡拉的敘利亞派系的控制。這家土耳其通訊社還說，被「消滅」的這名聖戰分子當時躲在一所帶有地下掩體的房子裡，引爆了他的炸藥腰帶。

但伊斯蘭國組織的新發言人指責沙姆解放組織為安卡拉工作並殺害了阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希。他還說，沙姆解放組織的戰士將阿布的遺體移交給了土耳其政府。

伊斯蘭國2014年在伊拉克與敘利亞迅速崛起，並征服大片土地。其自行宣布成立的「哈里發國」已在面臨一波波攻勢後瓦解。

這個遜尼派穆斯林極端主義團體的規定很嚴厲，且充斥恐怖行徑，斬首與大規模槍殺為其特點。

伊斯蘭國分別於2017年、2019年在伊拉克、敘利亞被擊潰，但該團體潛伏成員持續在兩國發動攻擊。

土耳其 厄多安 App

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