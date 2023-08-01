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北韓自豪這4點 批南韓人權「全球最惡劣」

編譯中心／綜合31日電
北韓日前發布人權報告， 聲稱南韓是全球人權狀況最惡劣的地方；圖為北韓領導人金正恩正在參加慶祝建國90周年的閱兵照片。（Getty Images）
北韓日前發布人權報告， 聲稱南韓是全球人權狀況最惡劣的地方；圖為北韓領導人金正恩正在參加慶祝建國90周年的閱兵照片。（Getty Images）

北韓近日發布「人權報告」，聲稱南韓是「全球人權狀況最惡劣」的地方，並稱北韓社會主義福利制度完善，人權狀況理想。

韓聯社報導，北韓勞動黨旗下的平壤出版社於7月21日出版發行一本題為《人權凍土帶》的書，從社會政治權利、經濟文化權利、犯罪和女權、涉軍人權四方面，譴責南韓人權狀況為世上最惡劣。

北韓用個別事例將南韓描述為人權狀況極其惡劣的國家，還指駐韓美軍犯下殺人和搶劫等累累罪行，並稱北韓的社會主義福利制度完善。

韓聯社指出，北韓的「人權報告」基本抄襲南韓統一部今年3月發布的《2023北韓人權報告》。南韓統一部在《2023北韓人權報告》中說，北韓糧食配給不足，大多數北韓人須自行解決溫飽問題。免費醫療制度實施亦不足，民眾得向醫務人員送禮行賄才能看病。

聯合國和國內外民間組織發布的報告也普遍指出，北韓監獄等設施廣泛存在有組織地侵犯人權的行為，如刑訊逼供。

據總部設於美國的國際人權團體「自由之家」今年3月發布的《2023年世界自由報告書》，北韓的自由度今年也處於全球最下游，其在100分滿分中僅獲3分。南韓獲得83分，被列為自由國家。

另外，韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部統計，7月25至31日間新增確診人數日平均達到4萬5529人，較前一周增加17%，日均確診數連續5周上升。

其中25、26、27日新增確診數都超過5萬例，最高突破5.7萬例，這也是今年1月11日以來，南韓單日新增確診數時隔半年達到5萬例以上。

重症患者在近一周每天平均達174例，病歿人數增至13例，也較前一周平均每天150例重症、8例病歿增加。

專家分析，確診人數擴大可能是因民眾免疫能力隨時間減弱，加上新型病毒株出現導致；一般民眾在防疫規範鬆綁後大幅減少採檢，專家推測，實際染疫人數可能是既有統計數字的二到三倍。

南韓當局原定最快8月將新冠病毒的傳染病等級從二級降至四級，轉由一般醫療體系因應，醫療機構等特定場所的口罩規定也將取消；疾病管理廳表示，會密切關注疫情變化後謹慎決定。

疾病管理廳同樣預期疫情短時間內可能繼續擴大，但考慮到致死率已比Omicron病毒大流行時少很多，判斷現有醫療體系仍足以因應。

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