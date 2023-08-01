尼日倒向俄 打亂美在非洲布局

尼日爆發政變，抗議者拿著從首都尼阿美的法國大使館拆下的招牌；當天有數千民眾在大使館前示威，以表支持軍方政變。（Getty Images）

親西方的尼日總統貝佐姆遭政變扣押，紐約時報 日前分析，預料這對美國和其盟邦而言，將動搖在沙赫爾地區對抗凱達組織、伊斯蘭國等極端武裝組織的行動，也恐影響美方對尼日的財政和維安合作。若美國勢力退出，俄羅斯可能趁虛而入。俄國 傭兵組織瓦格納集團已提議派兵協助政變。

沙赫爾占地廣袤、橫貫非洲大陸，近年多國傳出政變，儼然形成「政變帶」。極端組織在當地勢力擴張速度驚人，足跡從沙漠到沿海。該地區已成為全球伊斯蘭聖戰組織暴力行為的重災區。

截至上周，尼日仍是美軍區域戰略的基石，至少有1100名美軍駐紮。美方也在首都尼阿美和北方城市阿加德茲建造無人機基地，各斥資1.1億美元，如今布局恐遭打亂。

分析認為，儘管未必代表俄方在背後策動政變，但意味著俄國已是非洲多國反西方、反法國的領頭羊。

俄國總統普亭上周在聖彼得堡舉行的俄非高峰會中，就試圖運用非洲與美國的嫌隙，呼籲非洲國家脫離殖民和新殖民主義。

而美國偵查報導網站The Intercept在尼日政變後翌日發表報導，指出參與政變的特種部隊指揮官巴爾穆（Moussa Salaou Barmou）准將曾在美國受訓。The Intercept發現，西非國家從2008年的11次政變，包括2008年茅利塔尼亞、2014年甘比亞、2021年幾內亞，以及布吉納法索與馬利自2012年以來的最少6次政變，曾到美國受訓軍人都擔當關鍵角色。

印尼《羅盤報》（Kompas）也指出這些官員不僅曾在美國留學，還到過多個歐洲國家研習。

但《德國之聲》等西方傳媒指出，這些軍事政變領袖背景複雜，不少也有其他國家受訓的背景，而且接受過西方培訓也不代表會親西方。

美國羅德島布朗大學「戰爭成本項目」共同主任薩維爾（Stephanie Savell）認為，助長尼日等西非沙赫爾地區衝突的主要原因，本質上不在軍事，而在於人民對貧窮、對殖民主義遺留問題、精英貪污、政治與種族緊張、司法不公的怨怒。但美國政府沒有解決這些問題，反而為了自身的反恐目的，給該區送上武器，資助和培訓區內軍隊。她指出，這樣操作的最大負面後果就是使區內的安全部隊權力大於政府機關，而這就是近年在尼日、布吉納法索等地連串政變一大原因。