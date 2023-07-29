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澳洲籲停止追緝「維基解密」阿桑吉 遭美方拒絕

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澳洲籲停止追緝「維基解密」阿桑吉 遭美方拒絕

編譯高詣軒／即時報導
到訪的美國國務卿布林肯（右）29日和澳洲外長黃英賢出席記者會。（歐新社）
到訪的美國國務卿布林肯（右）29日和澳洲外長黃英賢出席記者會。（歐新社）

英國衛報報導，日前赴澳訪問的美國國務卿布林肯表示，澳方曾在多個場合關切「維基解密」網站創辦人阿桑吉（Julian Assange）遭美緝捕一事，但美方不會停止追緝阿桑吉，稱他涉嫌為美國國安帶來嚴峻威脅。

布林肯到訪澳洲布里斯本，參與聚焦兩國軍事合作的高層會談。對於澳方呼籲，布林肯表示理解澳洲人民的關切和觀點，但認為澳洲也應理解美方對阿桑吉的顧慮，稱他涉嫌參與美國史上最大規模機密外洩事件之一。

阿桑吉為澳洲公民，因涉及公開大量阿富汗、伊拉克戰爭相關的外洩文件和外交通訊，面臨美方控罪，目前他仍在英國倫敦貝爾馬什（Belmarsh）監獄抵抗美國的引渡企圖。

布林肯29日會後的重要宣布，包括美國將加速核動力潛艇航至澳洲的「節奏」。美國也計劃擴大海上巡邏機及偵察機輪換，展開新的美國軍艦輪換，並承諾兩年內協助澳洲開始製造本土飛彈。

美方亦對澳洲政府保證，雖然部分共和黨人士推動為美國製造給予更多經費，但爭取美國國會支持該項澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議的行動，按規畫持續中。

然而布林肯就阿桑吉案件堅持官方立場，對於主張釋放他的倡議活動算是一大打擊。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）已證實，曾向美方關切過阿桑吉的案件。

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