日新版防衛白皮書 點名中國「最大戰略挑戰」

日本新版「防衛白皮書」提及中國軍事動向已成日本前所未有的挑戰，圖為日本兩架F-15戰鬥機28日飛越埼玉縣日本入間空軍基地附近的所澤航空紀念公園，這是日法聯合演習的一部分。（Getty Images）

日本 防衛大臣濱田靖一28日公布2023年版防衛白皮書，強調日本的安保環境正進入新的危機時代，有必要強化包括擁有「反擊能力」在內的防衛能力，並表明對日本而言，「中國是最大戰略挑戰」，也嚴重關切共軍和俄軍在日本周邊聯手行動，直指是對日本示威。中國外交部則批評日方渲染「中國威脅」，稱已提出嚴正交涉。

日本基於去年底通過的「安保3文件」所擬定的新版防衛白皮書28日出爐，措辭比去年版「國際社會強烈關切」加強，日本朝日新聞報導，其內容在分析各國軍事情勢方面，單一國家所占頁數最多的就是中國、共31頁。

據明報報導，白皮書聚焦於中國、北韓、俄羅斯動向，對中國著墨尤多，指北京 對外姿態和軍事動向等，引起日本和國際社會嚴重關切，也帶來「前所未有的戰略挑戰」。在台海問題上，白皮書形容日本以至國際社會對台海和平與穩定關切「迅速提高」，指北京在台灣周邊活動「愈發活躍」，兩岸軍事平衡正「迅速向中國有利方向傾斜」。

對此，中國外交部發言人毛寧28日答覆官媒提問說，白皮書粗暴干涉中國內政，並指兩岸軍事平衡完全是假命題，控日方肆意抹黑中方正常國防發展建設和海空軍事活動，刻意渲染中國威脅、製造地區緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

紐約時報報導，鑑於對安全愈來愈大的擔憂，已使日方重新思考其長達數十年來對和平主義的承諾。

安保環境改變 將強化「反擊力」

防衛相濱田靖一在白皮書引言稱，其部門將加快投資主要防衛設施的強韌化建設，以及加強可用作反擊能力的防區外防衛能力和無人裝備防衛能力，同時充分加強防衛生產和技術基礎等領域。

白皮書列出日本三大防衛目標，包括創造不容許以武力片面改變現狀的安保環境；與同盟國合作嚇阻或因應以武力片面改變現狀的情況或企圖；萬一日本遭侵略，日本將負起主要責任因應，接受同盟國的支援予以嚇阻或排除。

白皮書強調，截至2027年度五年內，將投入43兆日圓（約3044億美元）防衛經費，是其自二戰以來最大規模，前次2019-2023年度僅17.2兆日圓。2027年度的防衛費將努力達到國內生產毛額（GDP）的2%，將2023年度列為徹底強化防衛能力的「元年」，在相關預算上將有所體現。