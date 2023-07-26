韓戰停火70年中俄造訪 北韓恐會炫耀這一物

朝中社25日發布的照片顯示，韓戰老兵、模範軍人、烈士們的子孫已於廿四日抵達平壤，準備參加慶祝活動。（路透）

1953年7月27日簽署了結束韓戰敵對行動的停戰協議，27日逢韓戰「停戰協定」簽署70周年紀念日，北韓 慣稱「戰勝節」，每年舉行紀念活動；朝中社等官媒報導，俄國 國防部長蕭依古和中國高層代表團將到訪；此前北韓因疫情影響國門緊閉，久無高層外賓到訪，外界關注北韓國境是否將正式重啟。

北京 外交部發言人毛寧25日表示，今年是朝鮮戰爭停戰70周年，中方應邀派高級別代表團訪朝，並出席相關的紀念活動。中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率團赴北韓。美聯社認為，李鴻忠充其量只能算「中階官員」。

俄國是少數與平壤維持友善的國家，北韓領導人金正恩近期亦堅定支持俄國入侵烏克蘭。美國指稱，北韓曾提供俄國火箭砲和飛彈。俄國國防部聲明，蕭依古訪問北韓有助強化兩國軍事連結並推展合作。

韓媒透露，北韓料將舉行盛大閱兵，並可能展示該國最大型可搭載核彈頭的飛彈。南韓國防部表示，在平壤偵測到人員和裝備的活動增加，美韓情報單位皆正密切監控北韓的慶祝活動。

本周中、俄代表團到訪將成為新冠爆發後，外國代表團首度公開訪問北韓。2020年初起，北韓為防堵疫情嚴格控管國門，去年才和中國重啟部分貿易，並於今年3月允許北京駐北韓大使王亞軍抵達就職。中方代表團將於26日抵達。

專門報導北韓消息的網站NK News則稱，預計朝鮮本周會舉行大型閱兵儀式及活動慶祝該紀念日。首爾的大學教授楊武仁（音譯）估計，北韓將在中國高級代表團出席閱兵式時，透過展示新型洲際彈道導彈，顯示北京對北韓核開發的容忍，「炫耀中朝加強團結」。楊武仁稱，這也可能是顯示中朝邊境會在不久將來重新開放。

此外，北韓在24日接近午夜，到25日凌晨，先後在東部海域，發射短程彈道飛彈，這兩枚彈道飛彈推估掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海；日本政府已透過駐北京大使館管道提出嚴重抗議，這次是北韓在過去七天內，第三度發射飛彈。

有分析認為，北韓這次發射彈道飛彈，除了是要展示威懾力量之外，也是要藉武力挑釁，團結內部。南韓批評北韓的射彈行動，有損朝鮮半島的和平穩定，敦促北韓方面立即停止挑釁。日本政府則表示，目前並未收到飛機及船舶方面受損的信息。