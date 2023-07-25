北韓頻射彈升高緊張 美第2艘核潛艦抵南韓

繼上周美國核潛艦時隔42年再度訪南韓之後，美國另一艘核動力潛艦安納波利斯號（USS Annapolis）24日也抵達濟州海軍基地。(歐新社)

繼上周美國核潛艦時隔42年再度訪韓後，美國另一艘核動力潛艦安納波利斯號（USS Annapolis）今天抵達南韓 。美韓聯盟正尋求強化美國戰略資產，以嚇阻北韓 。而北韓官媒報導，中國本周將派高階代表團訪問北韓，這是北韓在疫情關閉邊界後，首個公開的外賓官方訪問。

路透報導，南韓海軍表示，美軍安納波利斯號停靠濟州海軍基地，將裝載補給物資，同時執行一項未敘明任務。聲明中說：「以安納波利斯號的抵達為契機，兩國海軍計畫強化協防態勢，並舉辦紀念美韓結盟70周年的各種交流活動。」

可攜帶核彈頭彈道飛彈 的美軍潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky）18日抵達南韓，這是美國自1980年代以來首次派遣具核武能力的潛艦訪問南韓，適逢美國和南韓啟動「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG）會談，以協調與北韓爆發核戰時的應對措施。

北韓19日發射兩枚彈道飛彈，時間點就在肯塔基號訪韓後數小時，之後於22日再度發射多枚巡弋飛彈。

美軍潛艦安納波利斯號和肯塔基號不同，無法搭載核彈頭彈道飛彈。安納波利斯號主要執行反艦反潛作戰任務，曾於去年9月在朝鮮半島外海的國際海域，參加韓美日三方聯合演習。

路透報導，北韓自2020年初關閉邊界，停止一切貿易和外交交流，包括中國這個主要經濟和政治盟邦；不過北韓中央通信社報導，中共中央政治局委員李鴻忠將率團到訪，參加韓戰停戰70周年的慶祝活動。但報導未提到這次訪問是否表示上述政策有所改變。

北韓把朝鮮停戰協定簽署日1953年7月27日稱為勝利紀念日，預計今年會有大規模活動來紀念協定簽署70周年。