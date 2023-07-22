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澳洲盼加強長程火力 澳美軍演展示海馬士火箭系統

中央社／澳洲蕭瓦特灣22日綜合外電報導
M142海馬士（HIMARS）火箭系統。（美聯社）
M142海馬士（HIMARS）火箭系統。（美聯社）

澳洲與美國部隊今天進行作戰演習，排練以精準的海馬士火箭系統發動攻擊。坎培拉當局正全面修訂軍事策略，將更重視長程攻擊火力。

法新社報導，澳美兩軍在昆士蘭州東北部地區的蕭瓦特灣（Shoalwater Bay）軍事訓練區實施連串實彈操演，展示美國最近售予澳洲國防軍（Australian Defence Force）的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士火箭系統）。

美國和澳洲主導的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演剛剛登場，有超過3萬各國部隊將在今後兩週參與演習，包括來自日本、法國、德國和南韓的官兵。

澳洲正要著手大舉整頓軍隊，轉向著重長程攻擊能力，以期嚇阻中國等對手。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，烏克蘭軍方以海馬士系統反擊成效甚佳。澳洲陸軍少校柏迪（ Tony Purdy）表示，這種武器將讓澳洲軍隊「戰力大舉提升」，並獲得急需的「長程精準」攻擊能力。

各國國防高層盛讚海馬士系統令人渴盼的「打了就跑」能力，因為這種火箭系統可以迅速就定點並發射，然後移動再裝填彈藥，令敵軍較難以追蹤和攻擊，減少了操作官兵的危險。

澳洲預定2025年獲得首批海馬士火箭系統，並可望於接下來兩年實際使用。

「護身軍刀」演習的美軍發言人希恩少校（Jimmy Sheehan）說：「除了語言障礙外，要協調空中和陸地的長程火力本就很具挑戰性。但是今天我們見到來自澳洲、美國、日本和韓國的官兵成功執行任務，在戰術層面上由指揮管制到執行都宛如一支部隊。」

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