瑞典又准燒可蘭經抗議 伊拉克逐瑞典大使嗆斷交

伊拉克抗議者爬過使館圍牆。（路透）

瑞典 上月批准伊拉克難民焚燒可蘭經，引發伊斯蘭國家怒火，沒想到7月20日又批准伊拉克大使館 外舉行類似活動的申請，引起伊拉克人民不滿，數百民眾衝入瑞典駐巴格達大使館抗議。伊拉克宣布驅逐瑞典大使，並警告若再有人燒可蘭經，將斷絕兩國邦交 。

瑞典通訊社（TT）昨天報導，瑞典警察批准20日在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館外舉行公眾集會的申請，申請書提到申請人將嘗試焚燒可蘭經與伊拉克國旗。

伊拉克抗議人士20日一早闖入瑞典駐巴格達大使館並且縱火，抗議計畫將在瑞典上演的焚燒可蘭經行為。伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）隨後召集高階安全和外交官員開會。

蘇達尼辦公室20日在聲明中指出：「伊拉克政府已經透過外交管道通知瑞典政府，如果瑞典境內再有焚燒可蘭經事件發生，就必須斷絕外交關係。」

聲明內容譴責這種「挑釁的」行徑，「對和平構成威脅、鼓勵暴力和仇恨文化」。

聲明強調，伊拉克「重申保護所有外交使館、確保其安全的承諾，矢言對抗以他們為目標的攻擊」。

安全部門消息人士透露，約20名闖入瑞典使館的抗議人士遭到拘留。

而在駐巴格達大使館館區遭闖後，瑞典當局表示，將召見伊拉克駐斯德哥爾摩代辦。