法外長：中國更是敵手 部署印太維護各國選擇自由

法國外交部長柯隆納14日接受德國「法蘭克福廣訊報」專訪，回應法國印太戰略、歐中關係與烏克蘭入北約等議題。（Getty Images）

法國外長柯隆納日前接受德國 法蘭克福廣訊報專訪，回應最受囑的國際議題。她表示，法國在印太的長期部署是為了維護該區所有國家的選擇自由，且然歐中的敵對性多於夥伴關係。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）14日接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）專訪，回應法國印太戰略、歐中關係與烏克蘭 入北約 等議題。

法德關係密切，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月初原本計畫訪德，卻因為法國爆發全國大騷動而被迫延後歷史性的德國國是訪問行程。加之北大西洋公約組織（NATO）會議剛落幕，德國記者藉此專訪近來重要的地緣政治議題。

記者詢問，法國剛藉由邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）為國慶座上賓來強化與印度的戰略夥伴關係，且馬克宏又即將出訪大洋洲，是否與法國的亞洲戰略有關？

柯隆納表示，法國也是印太國家，在印度洋與太平洋都有屬地，擁有150萬法國居民，也有常駐軍力。「我們的海軍是歐盟裡唯一會長期執行主權任務的軍隊，目的是確保國際水域中的航行自由」。

她點名中國，指出該印太區面對一個新的戰略事實，帶來日增的緊張，「也就是中國不斷增加的自信，有時甚至是獨斷。當然，也有經濟與氣候議題」。

柯隆納強調，目的是要「維護選擇的自由，好讓該區的每個國家都有選擇合作對象的自由。不只是承受中國強大影響的索羅門群島，而是每個印太地區國家，都應該有選擇的自由」。

柯隆納所指為中國近年影響力擴張，將觸手伸向大洋洲國家索羅門群島。自2019年索羅門群島與台灣斷交後，中國對其投注極大關注與一系列金援。總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）日前出訪北京，不僅與中方10日共同宣布建立「全面戰略伙伴關係」，更簽署允許中國在索羅門群島派駐警察至2025年等9項協議，引發國際社會擔憂。

德國13日公布首份中國戰略報告，指出中國已經改變，柏林對北京的政策也必須調整。新戰略意在降低德國對中國的嚴重依賴。

面對記者詢問德國是否走在與中國「去風險化」的道路上，柯隆納表示，「德國戰略完全符合我們對中國的想法，中國同時是夥伴、競爭者與敵手，而敵對面向更為明顯。雖然敵對關係增加，但也不意味著不需要尋找可能的合作，或在必要時重申我們的不同，例如在人權方面」。

柯隆納指出，最重要的是「避免過度依賴」，並認為德國的新途徑與法國看法完全相同。

北約日前齊聚立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會，最後卻未能讓烏克蘭加入北約。對此柯隆納表示，盟國清楚表達烏克蘭未來將加入北約，只待條件成熟，並指出馬克宏認為這一步不應該在戰爭狀態下踏出。

她強調為了嚇阻俄羅斯不再展開新的攻擊，北約加強了合作行動。「俄羅斯在毫無理由攻打烏克蘭時就犯了戰略錯誤；他不應該再犯新的錯誤，以為時間站在他那邊。時間對他不利，這就是來自維爾紐斯的訊息」。

7月初，法國北非裔青少年奈爾（Nahel）因拒絕臨檢被員警槍殺而引發全國暴動，此事也遭到伊朗、土耳其、阿爾及利亞與亞塞拜然公開大力抨擊。柯隆納在14日的專訪中首次回應上述國家。

她表示事件的原因很多，包括家庭教育、學校、就業、居住和文化等，但「共和秩序和民主秩序」已經恢復，「夏天湧進大量觀光客」。

她嚴厲說道，「部分人權紀錄有如災難的國家認為能對我們說教：如果他們的人民沒有受那麼多的苦，那這些說法還真是讓人莞爾」。