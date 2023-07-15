法國慶莫迪送軍購大禮 1句話評論馬克宏

法國總統馬克宏（右）在首都巴黎慶典迎來印度總理莫迪（左）擔任座上賓。（Getty Images）

法國非裔青少年因拒絕警察攔檢遭擊斃引發暴動後兩周，法國14日在陰影下以嚴密維安舉行國慶，全國部署4萬5000名警力，且禁止銷售煙火，以防上月暴動重演；印度 總理莫迪（Narendra Modi）是閱兵式座上賓，各界分析，面對中國在印太地區的獨斷與影響力，法印積極深化合作，以抗衡北京。

法國國慶當天早上以香榭大道閱兵式揭開序幕，超過5000名官兵、240名印度樂儀隊軍官走上香榭大道，三架印度飆風戰機也將飛越大道上空。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）授予莫迪法國最高榮譽勳章「榮譽軍團大十字勳章」；愛麗舍宮聲明稱，這是為了表彰「莫迪總理在團結法印兩國優良友誼和信任方面扮演重要角色」。

莫迪推文表示，他「非常虛心」接受這枚勳章，並稱「這是14億印度人民的榮譽」。

本報系聯合報引述法新社指出，法國授予莫迪勳章反映法印兩國關係深化，紀念25年的「戰略夥伴關係」。

莫迪當天也說，馬克宏是「朋友」，「這樣的緊密關係不僅限於法印兩國領袖間，實際上也反映法印堅定不移的友誼」。

印度國防部當天並宣布，計畫購買26架法國飆風戰機和鮋魚級潛艦，這筆交易估計價值數十億歐元。

外界認為，儘管西方民主國家與印度在烏克蘭戰爭立場分歧，且在人權議題關係緊張，他們仍在向莫迪示好，以在軍事和經濟制衡中國。

此外，據法廣報導，馬克宏13日宣布，2024年的法國國慶閱兵遊行將不踏上香榭，而將移師到文森區（Vincennes）和民族廣場（laNation）舉行。