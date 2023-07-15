法國慶莫迪送軍購大禮 1句話評論馬克宏
法國非裔青少年因拒絕警察攔檢遭擊斃引發暴動後兩周，法國14日在陰影下以嚴密維安舉行國慶，全國部署4萬5000名警力，且禁止銷售煙火，以防上月暴動重演；印度總理莫迪（Narendra Modi）是閱兵式座上賓，各界分析，面對中國在印太地區的獨斷與影響力，法印積極深化合作，以抗衡北京。
法國國慶當天早上以香榭大道閱兵式揭開序幕，超過5000名官兵、240名印度樂儀隊軍官走上香榭大道，三架印度飆風戰機也將飛越大道上空。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）授予莫迪法國最高榮譽勳章「榮譽軍團大十字勳章」；愛麗舍宮聲明稱，這是為了表彰「莫迪總理在團結法印兩國優良友誼和信任方面扮演重要角色」。
莫迪推文表示，他「非常虛心」接受這枚勳章，並稱「這是14億印度人民的榮譽」。
本報系聯合報引述法新社指出，法國授予莫迪勳章反映法印兩國關係深化，紀念25年的「戰略夥伴關係」。
莫迪當天也說，馬克宏是「朋友」，「這樣的緊密關係不僅限於法印兩國領袖間，實際上也反映法印堅定不移的友誼」。
印度國防部當天並宣布，計畫購買26架法國飆風戰機和鮋魚級潛艦，這筆交易估計價值數十億歐元。
外界認為，儘管西方民主國家與印度在烏克蘭戰爭立場分歧，且在人權議題關係緊張，他們仍在向莫迪示好，以在軍事和經濟制衡中國。
此外，據法廣報導，馬克宏13日宣布，2024年的法國國慶閱兵遊行將不踏上香榭，而將移師到文森區（Vincennes）和民族廣場（laNation）舉行。
馬克宏說，距離巴黎奧運會和殘奧會還有一年，明年，奧林匹克運動會的聖火將照亮我們在文森區和民族廣場之間的閱兵活動。2024年巴黎將舉行奧運會，香榭麗舍大道將部署成為大會各種活動的地點之一。
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