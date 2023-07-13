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北韓洲際彈飛74分鐘創紀錄 射程恐涵蓋全美

編譯中心／綜合12日電
北韓中央通訊社13日發布照片，北韓於12日試射一枚使用固體燃料的「火星-18」型洲際彈道飛彈。（路透）
北韓中央通訊社13日發布照片，北韓於12日試射一枚使用固體燃料的「火星-18」型洲際彈道飛彈。（路透）

北韓12日試射一枚使用固體燃料的「火星-18」(Hwasong-18)洲際彈道飛彈(ICBM)，這是北韓在4月13日首度試射「火星-18」型飛彈後第二度發射；飛行時間為創紀錄的約74分鐘，且其射程可能涵蓋美國全境。

正在歐洲進行訪問的南韓總統尹錫悅在當地主持緊急會議。美國則發出「強烈譴責」，並敦促平壤停止破壞穩定的行動，回到談判桌展開談判。白宮表示將採取一切必要措施，以確保美國與南韓和日本等盟友的安全。

央廣報導，美國12日「強烈譴責」北韓今天稍早在該國東海岸發射一枚洲際彈道飛彈，並敦促平壤停止破壞穩定的行動，回到談判桌展開談判。白宮表示將採取一切必要措施，以確保美國與南韓和日本等盟友的安全。

北韓中央通訊社指出，北韓領導人金正恩誓言採取更強的軍事攻勢，直到美國放棄對北韓的敵對政策為止。北韓在金正恩的領導下試射「火星-18」洲際彈道飛彈，目的是再度確認北韓核心武器系統的技術和操作可靠性。

北韓本周稍早譴責美國偵察機飛越其經濟海域，揚言若再非法侵入將擊落美國軍機。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，在北韓所試射的飛彈中，這次ICBM等級的彈道飛彈飛行時間約74分鐘，超過2022年3月24日的71分鐘，創北韓史上最長紀錄。根據飛彈所攜帶彈頭重量等因素，其射程可能逾1萬5000公里、涵蓋美國全境。

南韓聯合參謀本部表示，12日上午10時許，北韓向東海發射1枚遠程彈道飛彈，以高角度方式發射的飛彈飛行了約1000公里，墜落在東海海域。日本防衛省表示，飛彈最高高度為6000公里，飛行了74分鐘，墜落在北海道以西250公里、日本專屬經濟區外。

NHK報導，根據飛彈所攜帶彈頭重量等因素，其射程可能逾1萬5000公里、涵蓋美國全境。防衛省表示，北韓是繼今年4月13日後，再度試射可能是射程逾5500公里的ICBM等級彈道飛彈，也是至今第14次。這14次分別是2017年三次、2022年7次及今年4次。

韓美情報當局正就準確的具體參數進行分析。尹錫悅表示，北韓必將為非法行為付出代價，並指示通過定於18日舉行的韓美核磋商小組會議進一步加強延伸威懾執行力。

北韓中央通訊社13日發布照片，北韓領導人金正恩(左)12日在北韓試射一枚「火星-...
北韓中央通訊社13日發布照片，北韓領導人金正恩(左)12日在北韓試射一枚「火星-18」型洲際彈道飛彈後拍手叫好。（路透）

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