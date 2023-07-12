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越南誘全民舉報九段線「非法影片」 這陸劇被禁

編譯中心／綜合11日電
中國電視劇「向風而行」畫面中出現「九段線」地圖，被越南當局通令全面下架。（視頻截圖）
中國電視劇「向風而行」畫面中出現「九段線」地圖，被越南當局通令全面下架。（視頻截圖）

越南近來陸續封殺一些出現南海九段線畫面的影視作品，由於人力吃緊在電檢上難以做到滴水不漏，越南電影局正在制定獎勵規則，動員觀眾檢舉網路上的「非法影片」。

電影真人版「芭比」（Barbie）因九段線地圖爭議被越南禁播，中國電視劇「向風而行」也因影片中出現南海九段線地圖遭越南當局從串流平台下架。

據央廣報導，越南電影局發函給越南FPT電信股份公司指出，儘管FPT已模糊處理九段線地圖畫面，但這部電視劇若干情節和橋段是錯誤的，不應在越南播放。

越南前鋒報（Tien Phong）11日報導，越南電影局局長韋建成（Vi Kien Thanh）指出，正在建立全民檢舉機制，激勵民眾一起加入當「糾察隊」，以應對日趨繁重的電檢工作。

根據2022年的越南電影法，在網路或社交平台上發布的影片一向採取事後審查制。官方管理機構檢查時，若發現影片違反越南電影法第9條，將依法處理。

韋建成說，越南電影局成立工作小組管理網路上發布的影片，每天分早午兩班檢查。由於網路影片數量龐大，目前只能抽樣檢查，因此會有一些違法影片在網路上流傳。

韋建成表示，官方管理機構不能只仰賴工作小組糾舉違法影片，越南電影局將成立檢舉中心蒐集觀眾的回饋，並頒發激勵獎金與獎狀給快速正確的檢舉訊息提供者。

越南對南海部分島嶼與海域的主權聲索與中國所主張的南海九段線有諸多重疊，越南向來不承認中國在南海的九段線主權主張，過去已曾禁止多部出現南海九段線地圖的影視作品在越南播出。

上周南韓偶像團體Blackpink在河內舉辦演唱會前，因越南粉絲投訴，演唱會籌辦單位的官網張貼九段線地圖，籌備方隨後道歉並承諾刪除。

去年好萊塢電影「神秘海域」同樣捲入九段線地圖爭議，而被越南政府封殺。

好萊塢電影「芭比」也因為畫面中出現中國「九段線」地圖畫面，遭越南政府禁演。（Ge...
好萊塢電影「芭比」也因為畫面中出現中國「九段線」地圖畫面，遭越南政府禁演。（Getty Images）

越南 好萊塢 南韓

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