美中角力下「距毀滅僅隔1步誤算」 印尼促核武不進東南亞

東協外長會議11日起於印尼雅加達舉行；各國外長合影後，新加坡外長維文（中）搭著泰國外長董恩（右二）的肩膀準備離開。（Getty Images）

東南亞 國協（ASEAN）外長會議11日起在雅加達登場，東道主印尼 外交部長勒特諾（Retno Marsudi）當日就核武對東南亞的威脅示警，表示核武將使東南亞距離「末日毀滅」僅隔「一步誤算」之遙，呼籲各擁核強權簽訂一項條約，以確保核武不會進入東南亞。

印尼亦正力求加速敲定延宕多年的「南海行為準則」（CoC）協商。印尼負責東協合作事務的蘇尤迪普洛（Sidharto Reza Suryodipuro）10日指出，協商的各方可能拍板準則，而東協各國外長也完全支持準則定案。他在會議前說，設法加速準則商議極其重要，協商也已取得重要進展。

雖然美中角力未寫入明文議程，卻是籠罩會議的重要因素。東協10國涵蓋民主、專制、君主制等體制，部分會員間因向北京 或華府輸誠而分歧。南海主權爭議是美中對立的敏感前線，華府不滿北京的主權聲索，屢次向該海域派遣軍艦軍機巡航，觸怒北京。

對於東南亞潛在的核武危機，勒特諾會前向東協各國官員喊話，表示若東南亞存在核武，就無真正的安全可言，「若有核武，我們（東南亞）距末日毀滅（apocalypse）和全球浩劫只差一步誤算。」

東協會員國曾於1995年簽署條約，宣布東南亞矢志成為世界五個非核武區域（NWFZ）之一，但對於世界主要核武強權迄皆未締結該約，勒特諾表示遺憾，呼籲應繼續敦促擁核國締約，「威脅已經迫在眉睫，我們不能再乾等」。

美聯社已取得一份預計12日發布的公報草案複本，內容提到首個擁核國簽署該約的可能性，而且是白紙黑字的書面承諾。公報並未點名該擁核國，但已有兩名與會東南亞外交官匿名透露，該國即中國。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將出席13至14日舉行的中國—東協外長會、東協與中日韓外長會、東亞峰會外長會和東協地區論壇外長會，美國國務卿布林肯和俄國外長拉夫羅夫也將與會。

●南海行為準則

制定「南海行為準則」（CoC）意在避免南海衝突升溫。有鑑中國主張擁有南海主權的範圍遍及越南、馬來西亞、菲律賓和汶萊的領海及專屬經濟海域，東協10國在2002年與中方簽署「南海各方行為宣言」（DoC），被視為是北京首度支持南海議題的多邊解決，但無拘束力。正式文件「南海行為準則」的協商延宕多年，迄今未能達成。