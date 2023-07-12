我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

美中角力下「距毀滅僅隔1步誤算」 印尼促核武不進東南亞

編譯高詣軒／綜合11日電
東協外長會議11日起於印尼雅加達舉行；各國外長合影後，新加坡外長維文（中）搭著泰國外長董恩（右二）的肩膀準備離開。（Getty Images）
東協外長會議11日起於印尼雅加達舉行；各國外長合影後，新加坡外長維文（中）搭著泰國外長董恩（右二）的肩膀準備離開。（Getty Images）

東南亞國協（ASEAN）外長會議11日起在雅加達登場，東道主印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）當日就核武對東南亞的威脅示警，表示核武將使東南亞距離「末日毀滅」僅隔「一步誤算」之遙，呼籲各擁核強權簽訂一項條約，以確保核武不會進入東南亞。

印尼亦正力求加速敲定延宕多年的「南海行為準則」（CoC）協商。印尼負責東協合作事務的蘇尤迪普洛（Sidharto Reza Suryodipuro）10日指出，協商的各方可能拍板準則，而東協各國外長也完全支持準則定案。他在會議前說，設法加速準則商議極其重要，協商也已取得重要進展。

雖然美中角力未寫入明文議程，卻是籠罩會議的重要因素。東協10國涵蓋民主、專制、君主制等體制，部分會員間因向北京或華府輸誠而分歧。南海主權爭議是美中對立的敏感前線，華府不滿北京的主權聲索，屢次向該海域派遣軍艦軍機巡航，觸怒北京。

對於東南亞潛在的核武危機，勒特諾會前向東協各國官員喊話，表示若東南亞存在核武，就無真正的安全可言，「若有核武，我們（東南亞）距末日毀滅（apocalypse）和全球浩劫只差一步誤算。」

東協會員國曾於1995年簽署條約，宣布東南亞矢志成為世界五個非核武區域（NWFZ）之一，但對於世界主要核武強權迄皆未締結該約，勒特諾表示遺憾，呼籲應繼續敦促擁核國締約，「威脅已經迫在眉睫，我們不能再乾等」。

美聯社已取得一份預計12日發布的公報草案複本，內容提到首個擁核國簽署該約的可能性，而且是白紙黑字的書面承諾。公報並未點名該擁核國，但已有兩名與會東南亞外交官匿名透露，該國即中國。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將出席13至14日舉行的中國—東協外長會、東協與中日韓外長會、東亞峰會外長會和東協地區論壇外長會，美國國務卿布林肯和俄國外長拉夫羅夫也將與會。

●南海行為準則

制定「南海行為準則」（CoC）意在避免南海衝突升溫。有鑑中國主張擁有南海主權的範圍遍及越南、馬來西亞、菲律賓和汶萊的領海及專屬經濟海域，東協10國在2002年與中方簽署「南海各方行為宣言」（DoC），被視為是北京首度支持南海議題的多邊解決，但無拘束力。正式文件「南海行為準則」的協商延宕多年，迄今未能達成。

東南亞 北京 印尼

上一則

越南誘全民舉報九段線「非法影片」 這陸劇被禁

下一則

減少對亞洲依賴 歐盟晶片法案過關了

延伸閱讀

中國外交部認了秦剛「健康問題」 王毅將出席東協外長會

中國外交部認了秦剛「健康問題」 王毅將出席東協外長會
瓦格納部隊逼進俄核武基地 烏方稱被擋在核武門外

瓦格納部隊逼進俄核武基地 烏方稱被擋在核武門外
中國外長秦剛消失15天原因終於曝光 港媒：他確診新冠

中國外長秦剛消失15天原因終於曝光 港媒：他確診新冠
習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發布建造中的軍事基地照片。(視頻截圖)

神隱8天發聲 普里格津說了1個願望

2023-07-05 12:31
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記