重視印太 德首派兵赴澳洲軍演

德國本月將首度派遣軍隊前往澳洲參與「護身軍刀」聯合軍演。圖為2021年澳洲、美國、英國與日本共同執行軍演。（取材自臉書）

德國 本月將首度派遣軍隊前往澳洲 ，與來自其他12國約3萬軍人一同參與「護身軍刀」聯合軍演。這凸顯在印太地區中國與各國關係日益緊繃之下，柏林日益把焦點放在這個區域。

路透報導，德國近年來已增加在印太地區的軍力展示，即使這意味得在安全與經濟利益之間如走鋼索般小心求取平衡。

在首支德國部隊即將出發前往澳洲前數小時，德國陸軍總司令梅茲（Alfons Mais）在10刊登的路透訪問中表示：「對於在德國與在歐洲聯盟（EU）的我們來說，這是一個具有極高重要性的區域，因為涉及經濟上的相互依賴。」

中國是德國最重要的貿易夥伴國，而歐洲有40%的對外貿易流量穿越南海。南海則是印太地區領土爭議的焦點。

德國在2021年派遣一艘軍艦進入南海，為接近20年來首見；去年又派出13架軍機參與在澳洲舉行的聯合軍演，創下德國空軍在和平時期最大規模部署行動。

梅茲表示，有多達240名德國士兵將參與7月22日至8月4日舉行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演，其中包括170名傘兵和40名陸戰隊員。

兩年一度的護身軍刀軍演是澳洲和美國之間最大規模的軍事操演，今年還有印尼、日本 、南韓、法國、英國等國家派兵參加。

前往澳洲的德國部隊將就叢林戰及登陸作戰進行訓練。梅茲說：「我們的目標，是展現我們是可靠且有能力的夥伴，能為促進以規則為基礎的區域秩序穩定做出貢獻。」

當梅茲被問到，德國部隊首度部署至澳洲，是為了向中國傳遞什麼訊息？他回答時強調，柏林的目的不是要把任何人當作敵人。

梅茲指出，當前安全情勢挑戰比1990年之前那段時期更難以一刀切許多，「冷戰不難，那是個涇渭分明的世界」；但「今天我們不再能夠只把焦點放在歐洲，…我們必須採取更廣泛許多的觀點」。

梅茲也計畫在本月中前往澳洲視察當地的德國部隊，以及參觀德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）在當地設立的一座「拳師」（Boxer）裝甲運輸車組裝廠。之後再前往日本和新加坡訪問。

梅茲說：「若要深化我們的雙邊軍事合作，日本是具有許多潛力的夥伴。」他還透露，德國部隊已經接獲命令，兩年後也將重返澳洲參加2025年的下一屆護身軍刀軍演。