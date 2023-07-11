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東京辦事處今秋再議 這人罵北約祕書長傻瓜

編譯高詣軒／綜合報導
北約對設東京辦事處的提案，打算延後至今年秋天或年底前敲定；圖為北約總部。（取材自北約網頁nato.int）。
北約對設東京辦事處的提案，打算延後至今年秋天或年底前敲定；圖為北約總部。（取材自北約網頁nato.int）。

北約對是否設立東京辦事處的決定，準備延後至今年秋季或今年底前敲定。北約最初計畫將此事，列入11日至12日年度高峰會時待通過的文件。但因法國有異議，在該集體防禦組織採共識決下，這次似乎不太可能獲准。

日經亞洲10日報導，設東京辦事處的提案先由北約秘書長史托騰柏格拋出。以美國為首的北約欲在其亞洲夥伴國日本建置一個聯絡據點，並深化與南韓、澳洲及紐西蘭等亞太地區民主國家在安全領域的合作。

北約現有31個會員國，該報導認為，各國對中國的立場有所不同。其中部分成員國領袖，例如史托騰柏格及美國總統拜登，均視抗中對其安全至關重要。如此對北京的擔憂正促使北約增加和美國盟邦日本及南韓的合作。

不過，法國等若干成員國則重視與中國的經貿關係，不願因此惹惱擁有14億人口龐大市場的中國。北京亦強烈反對北約欲設東京辦事處的構想。

涉入和北約秘書處協商此事的一位外交消息人士說，法國總統馬克宏對北約在法國以外的地方設辦事處的想法感到不快。眾所周知他主張法國在安全及經濟層面要戰略自主。

據了解，親中的澳洲前總理基廷9日痛罵史托騰柏格是「超級傻瓜」（supreme fool），指責他深化北約與亞洲的關係，試圖圍堵中國。

基廷在聲明中指出，史托騰柏格不像是歐洲安全的領導者和發言人，更像是美國代理人。對於北約試圖打造「亞洲版北約」，基廷則稱，「歐洲人在300年的大部分時間裡一直在相互爭鬥」，他說：「向亞洲出口這種惡意的毒藥，如同亞洲歡迎瘟疫降臨一樣。」

基廷還痛罵史托騰柏格是「國際舞台上的超級傻瓜」，指他將中國與俄羅斯相提並論是出於偏見，「忽略了中國代表全世界20％的人口，且是全球最大經濟體之一的事實，而且不像美國，從未攻擊過其他國家」。

這次北約峰會的議程緊湊，包括瑞典入會卡關的談判、創建一個長期支持烏克蘭的架構，以及延長史托騰柏格的任期一年到明年10月1日。知悉北約設東京辦事處相關協商的消息人士說，此事雖列入峰會的議程項目，但優先順序較低，很可能被延後到今秋或更晚。

惟法國與其他會員國仍共享對亞太地區的重視。對此，一位北約的東歐成員國國防部長提到，根據他們聽到的消息，結論是北約不能在亞洲缺席，日本是該組織設立據點的唯一選項。

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（左）今年1月，到訪日本，曾與日本首相岸田文雄（...
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（左）今年1月，到訪日本，曾與日本首相岸田文雄（右）會談。 （Getty Images）

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