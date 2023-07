立陶宛公布新印太戰略文件 加強對台經濟關係、為遵守一中政策劃紅線

POLITICO Europe報導,「歐盟 最大的對中國鷹派」立陶宛 並未因為中方施加巨大的改變路線壓力而退縮。就在準備主辦北約領導人峰會之際,維爾紐斯當局5日公布新的印太地區戰略,加強該國決定跟台灣建立強力的經濟關係。

這分新文件由立陶宛外交部發布,稱該國與台灣的貿易關係為其「戰略優先事項」之一,也比歐盟的溫和批評性用語要更進一步,將中國稱為一個「全球經濟與軍事大國,在國內鞏固了不斷強化的專制控制方法,正在行使日益激進的外交政策,旨在對外投射力量」。

