立陶宛公布新印太戰略文件 加強對台經濟關係、為遵守一中政策劃紅線

就在準備主辦北約領導人峰會之際，立陶宛外交部5日公布新的印太地區戰略，加強維爾紐斯當局決定跟台灣建立強力的經濟關係。資料照片。（路透）

POLITICO Europe報導，「歐盟 最大的對中國鷹派」立陶宛 並未因為中方施加巨大的改變路線壓力而退縮。就在準備主辦北約領導人峰會之際，維爾紐斯當局5日公布新的印太地區戰略，加強該國決定跟台灣建立強力的經濟關係。

這分新文件由立陶宛外交部發布，稱該國與台灣的貿易關係為其「戰略優先事項」之一，也比歐盟的溫和批評性用語要更進一步，將中國稱為一個「全球經濟與軍事大國，在國內鞏固了不斷強化的專制控制方法，正在行使日益激進的外交政策，旨在對外投射力量」。

“As Lithuania prepares to host the NATO leaders’ summit in less than a week, a new government strategy on the Indo-Pacific region published on Wednesday reinforces the Baltic country’s decision to build strong economic ties with Taiwan…” https://t.co/tnPq14hGS1 — Richard Goldberg (@rich_goldberg) July 6, 2023

立陶宛與中國存在嚴重的貿易與地緣政治爭執，像是第一個退出又稱「17+1」的「中國－中東歐國家合作」（CECC）外交機制，又允許台灣設立新的貿易辦事處，北京 的回應則是使出「經濟霸凌戰術」，隨後迫使歐盟採用新的反脅迫貿易武器。

根據立陶宛的戰略文件，中方的脅迫並未奏效，「中國對立陶宛施加經濟與外交壓力的不成功嘗試證明，如果一個國家積聚了社會復原力與擁有可靠的合作夥伴，就可以承受經濟訛詐」。

文件稱，「立陶宛正在尋求加強跟台灣這個志同道合民主政體暨該區域重要經濟與技術夥伴的務實合作，發展跟台灣的經濟關係是立陶宛戰略優先事項之一，以及其經濟多元化政策的一部分」。

雖然戰略文件強調遵守「一個中國政策」，但又繼續寫道，「軍事支持俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，或使用武力或脅迫改變台灣海峽現狀均為紅線」，並警告北京準備利用「經濟、政治、外交與其他類型的脅迫」來實現目標，「至關重要的是，跟印太社會合作，以遏制中國強化的俄羅斯假訊息傳播，以及中國對台灣的資訊壓力」。