我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

立陶宛公布新印太戰略文件 加強對台經濟關係、為遵守一中政策劃紅線

編譯周辰陽／即時報導
就在準備主辦北約領導人峰會之際，立陶宛外交部5日公布新的印太地區戰略，加強維爾紐斯當局決定跟台灣建立強力的經濟關係。資料照片。（路透）
就在準備主辦北約領導人峰會之際，立陶宛外交部5日公布新的印太地區戰略，加強維爾紐斯當局決定跟台灣建立強力的經濟關係。資料照片。（路透）

POLITICO Europe報導，「歐盟最大的對中國鷹派」立陶宛並未因為中方施加巨大的改變路線壓力而退縮。就在準備主辦北約領導人峰會之際，維爾紐斯當局5日公布新的印太地區戰略，加強該國決定跟台灣建立強力的經濟關係。

這分新文件由立陶宛外交部發布，稱該國與台灣的貿易關係為其「戰略優先事項」之一，也比歐盟的溫和批評性用語要更進一步，將中國稱為一個「全球經濟與軍事大國，在國內鞏固了不斷強化的專制控制方法，正在行使日益激進的外交政策，旨在對外投射力量」。

立陶宛與中國存在嚴重的貿易與地緣政治爭執，像是第一個退出又稱「17+1」的「中國－中東歐國家合作」（CECC）外交機制，又允許台灣設立新的貿易辦事處，北京的回應則是使出「經濟霸凌戰術」，隨後迫使歐盟採用新的反脅迫貿易武器。

根據立陶宛的戰略文件，中方的脅迫並未奏效，「中國對立陶宛施加經濟與外交壓力的不成功嘗試證明，如果一個國家積聚了社會復原力與擁有可靠的合作夥伴，就可以承受經濟訛詐」。

文件稱，「立陶宛正在尋求加強跟台灣這個志同道合民主政體暨該區域重要經濟與技術夥伴的務實合作，發展跟台灣的經濟關係是立陶宛戰略優先事項之一，以及其經濟多元化政策的一部分」。

雖然戰略文件強調遵守「一個中國政策」，但又繼續寫道，「軍事支持俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，或使用武力或脅迫改變台灣海峽現狀均為紅線」，並警告北京準備利用「經濟、政治、外交與其他類型的脅迫」來實現目標，「至關重要的是，跟印太社會合作，以遏制中國強化的俄羅斯假訊息傳播，以及中國對台灣的資訊壓力」。

立陶宛 歐盟 北京

上一則

白俄總統：瓦格納集團首腦普里格津 已返回俄羅斯

延伸閱讀

黑白集／蔡政府極限外交 砸錢又獻地

黑白集／蔡政府極限外交 砸錢又獻地
蔣萬安出訪新加坡首夜做祕密外交？北市府回應了

蔣萬安出訪新加坡首夜做祕密外交？北市府回應了
中韓外交磋商 北京：一中原則事關中韓關係政治基礎

中韓外交磋商 北京：一中原則事關中韓關係政治基礎
購買力強、熱情滿滿 美國觀光客受歡迎

購買力強、熱情滿滿 美國觀光客受歡迎

熱門新聞

泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
在瓦格納集團停止向莫斯科推進的幾個小時後，據傳俄羅斯開始想在全球接管傭兵組織；圖為6月24日兵變當天傭兵占領俄南部城市若斯托夫。（Getty Images）

俄搶接管瓦格納全球傭兵 這國家竟有6千軍力

2023-06-30 02:29
在芭蕾教室兼職的藤環奈（藤かんな）被揪出曾拍過成人片，因不堪職場及輿論壓力，讓她被迫辭職。（取材自推特）

芭蕾老師被揪出是AV女優 「上課氣氛變了」無奈離職

2023-06-29 20:07

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」