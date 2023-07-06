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BLACKPINK河內登台 涉「九段線」越南要查

編譯中心／綜合5日電
BLACKPINK河內演唱會，因演唱會主辦單位挺九段線，越南政府要查。（取材自臉書）
BLACKPINK河內演唱會，因演唱會主辦單位挺九段線，越南政府要查。（取材自臉書）

南韓人氣女團BLACKPINK月底將在越南河內演出，然而越南網友起底，總部設在北京的主辦單位iMe娛樂集團支持中國的南海九段線主張，越南官方已指示展開查證，民眾也紛紛喊話抵制。此外，日前傳出美國電影真人版「芭比」（Barbie）由於出現繪有九段線的南海地圖，遭越南當局禁播，菲律賓國會議員也認為這部電影有辱菲國主權，打算跟進，呼籲當局禁演。

韓國女團BLACKPINK將於7月底在河內演出兩場，票價最高賣到980萬越南盾（約419美元）。不過越南網友發現，iMe娛樂集團在公司網站發布南海九段線地圖，觸動越南民間與官方的敏感神經。

越南勞動者報（Nguoi Lao Dong）報導，越南文化體育旅遊部副部長謝光東（Ta Quang Dong）表示，已指示藝術表演局及相關單位查證主辦BLACKPINK演唱會的公司是否涉嫌支持「牛舌線（九段線）」。

越南文化體育旅遊部總監黎清廉（Le Thanh Liem）表示，已掌握相關訊息，藝術表演局已向這場演唱會的許可單位河內市文化體育局發送文件進行查證。

iMe娛樂集團專門舉辦藝文表演等活動，總部位於中國北京，並在台灣、馬來西亞、印尼、越南、泰國、新加坡、菲律賓、韓國和澳洲設有分公司，曾舉辦多場國際巨星的演出。

iMe娛樂集團的網站目前正在維護中，網站連結也已從名為iMe Vietnam的臉書粉絲專頁中刪除，然而眾怒難平，越南網友陸續集結出征。

至於好萊塢電影「芭比」（Barbie），除了遭越南當局禁止上映，菲律賓國會議員也認為這部電影有辱菲國主權，打算跟進。菲律賓影視檢閱分級委員會（MTRCB）證實，正在審查「芭比」在菲國的發行許可，但尚未公布決定。

中國主張的U形「九段線」幾乎將整個南海納入其主權範圍，其中包括越南視為其大陸棚的大片地區，當局並已授予該地區的石油開採權。海牙常設仲裁法院（PCA）於2016年認定「九段線」主張並無法律依據，但北京拒絕承認裁決結果。

越南 北京 BLACKPINK

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