南韓打撈北韓間諜衛星 經分析…證實不具軍事效用

北韓間諜衛星於5月底發射失敗後墜入海中，南韓軍方5日宣布，打撈行動已完全告終，並指該衛星不具軍事效用。（美聯社）

北韓 間諜衛星於5月底發射失敗後墜入海中，南韓 軍方5日宣布，打撈行動已完全告終，並指該衛星不具軍事效用。

路透和韓聯社報導，北韓5月31日發射「千里馬1號」（Chollima-1）火箭，並搭載「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星，失敗後墜入海中，南韓軍方6月中旬即成功回收部分火箭殘骸。

南韓參謀長聯席會議（JCS）表示，結束為期36天的打撈行動，軍方追蹤北韓的太空 運載火箭，並使用海軍艦艇、飛機和深海潛艇回收碎片，美國和南韓專家隨後分析了打撈上來的衛星和千里馬一號火箭殘骸。

南韓軍方在一份聲明中表示，「打撈到的北韓火箭和衛星，其主要零件經詳細分析後，南韓和美國專家一致認為，其根本沒有作為軍事偵察衛星的軍用功能。」

北韓已將衛星開發作為領導人金正恩加強國防計畫的一環，也是對南韓軍事活動的必要回應。北韓在衛星發射失敗後宣布將很快進行第二次嘗試。

NK News報導，由於JCS未提供進一步細節或照片，分析人士很難核實美韓對衛星能力的評估，但專家指出，一顆間諜衛星的影響確實不大，稱若北韓要實現金正恩的太空偵查以追蹤敵人動向並協調軍事戰略的願景，就需要創建一個低軌運行的完整衛星星座。

除了在地球上空建立網絡之外，北韓還必須確保衛星和地面站之間的可持續通訊，這方面北韓可以尋求中國、俄羅斯和伊朗等盟友的合作。