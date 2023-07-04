與北韓在第三國多次接觸幹這些事？ 日駁斥

日本政府決定將福島核廢水排入大海，南韓政府表示，福島水產品進口禁令沒有期限；圖為首爾一家連鎖超市的水產商品貨架前，打出「抵制日本」、「本店不銷售日本產產品」等標語。（新華社）

日本 與北韓 被南韓 媒體爆出上個月台面下多次在第三國進行工作層級接觸。對此，日本政府發言人、官房長官松野博一否認上述報導。

日本放送協會（NHK）引述東亞日報3日頭版報導指出，日本與北韓上個月在中國、新加坡等第3國多次私下進行工作（實務）層級接觸，而且，日本政府事先告知美國政府此事。

有關日本與北韓的關係，日本首相岸田文雄今年5月曾表示，為讓遭北韓綁架的日本人民早日返國，期待早日與北韓領導人金正恩會談，考慮開始展開由自己直接管轄的高階協商。

對此，北韓官媒中央通信社（KCNA）5月29日報導，北韓外交部次官回應表示，若日本不受過往拘束，順應變遷的國際潮流，作出新的決斷，探索改善關係的出路，兩國沒理由不見面。

東亞日報報導，有看法指出，北韓方面可能想透過與日本的接觸動搖日美韓3國關係，南韓正關注日本與北韓之間的互動。

松野博一在例行記者會上表示，知道東亞日報的報導，但報導陳述並非事實。他表示，根據日本北韓之間的平壤宣言，期待早日解決綁架、核武及彈道飛彈等諸多懸而未決的問題，清算不幸的過去，實現邦交正常化。尤其是綁架問題是一刻也不容忽視的人權問題，將盡力處理，期使所有被綁架者早日返國。

被媒體問及除了這次韓媒報導的日本與北韓的接觸外，是否另有接觸時，松野回答：「相關的具體內容有影響今後協商之虞，因此不便奉告。」

另據韓聯社報導，南韓政府和執政黨國民力量3日表示，即使國際原子能機構（IAEA）驗證了福島核汙水的安全性，政府也不會為福島水產品進口禁令設期限，將持續實施至國民放心為止。