與北韓在第三國多次接觸幹這些事？ 日駁斥
日本與北韓被南韓媒體爆出上個月台面下多次在第三國進行工作層級接觸。對此，日本政府發言人、官房長官松野博一否認上述報導。
日本放送協會（NHK）引述東亞日報3日頭版報導指出，日本與北韓上個月在中國、新加坡等第3國多次私下進行工作（實務）層級接觸，而且，日本政府事先告知美國政府此事。
有關日本與北韓的關係，日本首相岸田文雄今年5月曾表示，為讓遭北韓綁架的日本人民早日返國，期待早日與北韓領導人金正恩會談，考慮開始展開由自己直接管轄的高階協商。
對此，北韓官媒中央通信社（KCNA）5月29日報導，北韓外交部次官回應表示，若日本不受過往拘束，順應變遷的國際潮流，作出新的決斷，探索改善關係的出路，兩國沒理由不見面。
東亞日報報導，有看法指出，北韓方面可能想透過與日本的接觸動搖日美韓3國關係，南韓正關注日本與北韓之間的互動。
松野博一在例行記者會上表示，知道東亞日報的報導，但報導陳述並非事實。他表示，根據日本北韓之間的平壤宣言，期待早日解決綁架、核武及彈道飛彈等諸多懸而未決的問題，清算不幸的過去，實現邦交正常化。尤其是綁架問題是一刻也不容忽視的人權問題，將盡力處理，期使所有被綁架者早日返國。
被媒體問及除了這次韓媒報導的日本與北韓的接觸外，是否另有接觸時，松野回答：「相關的具體內容有影響今後協商之虞，因此不便奉告。」
另據韓聯社報導，南韓政府和執政黨國民力量3日表示，即使國際原子能機構（IAEA）驗證了福島核汙水的安全性，政府也不會為福島水產品進口禁令設期限，將持續實施至國民放心為止。
上一則
泰坦號罹難者 家屬揭密：逝前聽音樂 還做了1件事
下一則
FB留言