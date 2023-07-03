我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼念六四被捕後七一仍走上街頭 港人拒絕遺忘

海外港人遭通緝 英外相：絕不容忍中國恫嚇

與北韓在第三國工作層級接觸？ 日本否認

中央社／東京3日專電

南韓「東亞日報」今天報導日本北韓上個月檯面下多次在第三國進行工作層級接觸。日本政府發言人、官房長官松野博一否認上述報導。

日本放送協會（NHK）引述東亞日報今天頭版報導指出，日本與北韓上個月在中國、新加坡等第3國多次私下進行工作（實務）層級接觸，而且，日本政府事先告知美國政府此事。

有關日本與北韓的關係，日本首相岸田文雄今年5月曾表示，為了讓遭北韓綁架的日本人民早日返國，期待早日與北韓領導人金正恩會談，考慮開始展開由自己直接管轄的高階協商。

對此，北韓官媒中央通信社（KCNA）5月29日報導，北韓外交部次官回應表示，若日本不受過往拘束，順應變遷的國際潮流，作出新的決斷，探索改善關係的出路，兩國沒理由不見面。

東亞日報報導，有看法指出，北韓方面可能想透過與日本的接觸動搖日美韓3國關係，南韓正關注日本與北韓之間的互動。

松野博一今天下午在例行記者會上表示，知道東亞日報的報導，但報導陳述並非事實。

松野表示，根據日本北韓之間的平壤宣言，期待早日解決綁架、核武及彈道飛彈等諸多懸而未決的問題，清算不幸的過去，實現邦交正常化。尤其是綁架問題是一刻也不容忽視的人權問題，將盡力處理，期使所有被綁架者早日返國。

被媒體問及除了這次韓媒報導的日本與北韓的接觸外，是否另有接觸時，松野回答：「相關的具體內容有影響今後協商之虞，因此不便奉告。」

日本 北韓 南韓

上一則

俄無人機襲烏克蘭蘇米2死19傷 澤倫斯基盼強化防空

延伸閱讀

接見日本跨黨派議員 蔡英文：盼協助台灣加入CPTPP

接見日本跨黨派議員 蔡英文：盼協助台灣加入CPTPP
日本在野黨眾議員見賴清德 歡迎台積電到熊本

日本在野黨眾議員見賴清德 歡迎台積電到熊本
日本航空辦七夕祈福許願 旅客將心願掛上許願竹

日本航空辦七夕祈福許願 旅客將心願掛上許願竹
日本九州大雨成災 熊本縣45萬人接獲疏散指示

日本九州大雨成災 熊本縣45萬人接獲疏散指示

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
中國駐歐盟大使傅聰。(美聯社)

中國駐歐盟大使：烏克蘭收回克里米亞 北京不反對

2023-06-28 02:39
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」從俄南城市頓河畔羅斯托夫撤離兵員和戰車等武器裝備，受到外界關注。（路透）

扶植傭兵組織1年花多少？普亭首次坦承金額

2023-06-28 02:29

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億