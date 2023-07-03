與北韓在第三國工作層級接觸？ 日本否認

南韓 「東亞日報」今天報導日本 與北韓 上個月檯面下多次在第三國進行工作層級接觸。日本政府發言人、官房長官松野博一否認上述報導。

日本放送協會（NHK）引述東亞日報今天頭版報導指出，日本與北韓上個月在中國、新加坡等第3國多次私下進行工作（實務）層級接觸，而且，日本政府事先告知美國政府此事。

有關日本與北韓的關係，日本首相岸田文雄今年5月曾表示，為了讓遭北韓綁架的日本人民早日返國，期待早日與北韓領導人金正恩會談，考慮開始展開由自己直接管轄的高階協商。

對此，北韓官媒中央通信社（KCNA）5月29日報導，北韓外交部次官回應表示，若日本不受過往拘束，順應變遷的國際潮流，作出新的決斷，探索改善關係的出路，兩國沒理由不見面。

東亞日報報導，有看法指出，北韓方面可能想透過與日本的接觸動搖日美韓3國關係，南韓正關注日本與北韓之間的互動。

松野博一今天下午在例行記者會上表示，知道東亞日報的報導，但報導陳述並非事實。

松野表示，根據日本北韓之間的平壤宣言，期待早日解決綁架、核武及彈道飛彈等諸多懸而未決的問題，清算不幸的過去，實現邦交正常化。尤其是綁架問題是一刻也不容忽視的人權問題，將盡力處理，期使所有被綁架者早日返國。

被媒體問及除了這次韓媒報導的日本與北韓的接觸外，是否另有接觸時，松野回答：「相關的具體內容有影響今後協商之虞，因此不便奉告。」