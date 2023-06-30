歐盟峰會結論首度關切台海 反對片面脅迫改變現狀

歐盟27國領袖今天在高峰會結論納入關切台海緊張情勢升高，表示反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖。（路透資料照片）

歐盟 27國領袖今天在高峰會結論納入關切台海緊張情勢升高，表示反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖。這是歐盟重新校準對中國關係的結論之一，也是首度在峰會表明對台海立場。

歐盟理事會（European Council），也就是由歐盟所有成員國總統或總理出席的高峰會，本次會議（29至30日）重要議題之一是歐盟與中國關係。

根據理事會午間發布的文件，這次會議關於中國的結論有6點。首先是重申、確認歐盟對中國的多面向定位，即中國「同時是（歐盟的）夥伴、競爭者和體制性對手」。

這個「三位一體」原則首見於歐盟執行委員會（European Commission）與對外事務高級代表在2019年向27國提出的「歐盟-中國戰略展望」，2020年10月獲得歐盟理事會背書採納為一致立場。

結論文件並強調歐盟與中國「雖然有不同的政治和經濟體制，但雙方對於尋求建設性及穩定的關係有著共同利益」，此利益植基於尊重以法治為基礎的國際秩序、平衡的交往及互惠。

第2點申言歐盟將持續與中國往來，以處理全球性的挑戰，並鼓勵中國在氣候變遷 、生物多樣性、健康及防疫、糧食安全、降低災害、債務紓困 和人道協助等領域採取更積極的作為。

第3點是經貿夥伴關係的維持，強調公平競爭及互惠原則。同時歐盟將持續降低關鍵性的依賴和脆弱之處，包括強化本身供應鏈，「並將在需要且適當的情況下『去風險』（de-risk）和分散（布局）」。

27國領袖也強調持續經濟開放，「歐盟無意脫鉤或向內轉」。

第4點是要求中國向俄羅斯施壓，使其停止侵略戰爭，立即、完全且無條件自烏克蘭撤軍。

第5點提到東海和南海對全球及區域的繁榮與安全具戰略重要性，「歐盟關切台灣海峽上升的緊張情勢。歐盟理事會反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖」。最後表示「再次確認歐盟將持續『一個中國政策』」。

歐洲要角公開關切台海及反對武力改變現狀，可見於2021年起的七大工業國（G7）聯合聲明和美歐峰會、日歐峰會聯合聲明，以及歐盟高層近年的個別談話，寫入歐盟27國高峰會結論則是第一次。

高峰會關於中國的最後一點結論是人權。歐盟重申關切中國強迫勞動、對維權人士和弱勢者的壓迫，以及對西藏、新疆和香港情況的關切。

這次會議原本預期是自2020年10月歐盟高峰會後，歐盟27國集體對中國政策最重要的討論，不過一方面因歐美當前試圖與中國恢復往來的氣氛濃厚，另一方面因匈牙利與波蘭反對歐盟的新移民措施，打亂整個高峰會的議程，使得這次關於中國的結論大致上按照理事會幕僚準備的草稿，不脫歐盟過去反覆重申的觀點。

歐盟政壇原本為了因應全球地緣政治變化，認為有需要「重新校準」歐盟與中國關係，不過相較於歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）3月發表中國政策演說的強硬論述，27國領袖的共識顯然溫和許多，最大新意在於正式採納「去風險化」一詞。

提出「去風險化」一詞並獲歐美廣泛響應的范德賴恩，在29日走進高峰會場前即已向媒體表示，「今天的頭條是『去風險化』而非脫鉤，我很高興會員國對這個概念立場一致」。（編輯：郭中翰）1120630