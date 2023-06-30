歐盟領袖討論去風險化 承諾降低對中國依賴

歐洲聯盟（EU）領袖今天承諾要減少歐盟對中國的依賴，並討論如何在「去風險化」（de-risking）與處理氣候變遷等領域問題之間取得平衡。 （路透資料照片）

歐洲聯盟（EU）領袖今天承諾要減少歐盟 對中國的依賴，並討論如何在「去風險化」（de-risking）與處理氣候變遷 等領域問題之間取得平衡。

路透報導，歐盟從2019年開始視中國為合作夥伴、競爭國及體制對手，但因為中國更具侵略性的「戰狼外交」（Wolf Warrior diplomacy）且與俄羅斯 拉近關係，歐盟已變得更加謹慎。

歐盟領袖今天在布魯塞爾召開的峰會尋求統一陣線，但成員國之間仍存有分歧，例如法國、德國在中國有著龐大商業利益，而立陶宛曾遭到中國制裁。

他們在峰會上作出結論，呼籲中國敦促俄羅斯結束烏克蘭戰爭，並對台灣海峽日益緊張的局勢表達擔憂，同時強調穩定關係下的共同利益；歐盟也將降低關鍵性的依賴，並會在需要且適當的情況下去風險和分散布局。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「我們日益將中國視為體制對手。我是自由主義者，所以確實支持市場開放，但同時我們也看到，當你與不同價值觀的夥伴建立關係會發生何事。」

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）則指出，找到正確立場是「重要卻難以回答的問題」，去風險化戰略是歐盟曾依賴俄羅斯天然氣而從中汲取的慘痛教訓。