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紀念韓戰73年 平壤12萬人誓言報復毀美

編譯中心／綜合26日電
北韓平壤群眾紀念「反美帝國主義鬥爭日」集會，舉著橫幅標語寫著「如果美帝國主義向我們撲來，讓我們把他們消滅到這片土地上空」。（Getty Images）
北韓平壤群眾紀念「反美帝國主義鬥爭日」集會，舉著橫幅標語寫著「如果美帝國主義向我們撲來，讓我們把他們消滅到這片土地上空」。（Getty Images）

紀念韓戰爆發73周年，北韓約有12萬人26日在首都平壤舉行大規模集會，大批民眾高喊口號，矢言發動「復仇戰爭」以摧毀美國。此外，北韓表示，朝鮮半島最近的局勢不亞於六二五戰爭（韓國戰爭）當時，朝鮮將繼續推進核武力強化政策。

北韓官媒中央通信社（KCNA）26日報導，約有12萬名勞工和學生參與25日在平壤各地舉行的集會，北韓官媒公布的照片顯示，體育場裡擠滿了手持標語的民眾，上面寫著「整個美國都在我們射程範圍內」以及「帝國主義美國是和平破壞者」。

在韓戰周年紀念日到來之際，外界關切平壤可能很快將再次進行北韓首枚軍事間諜衛星發射，以加強對美國軍事活動的監控。北韓5月31日曾嘗試發射首枚衛星，但以失敗告終。

報導說，北韓如今擁有「最強的決定性武器來懲罰美國帝國主義者」，而且「這片土地上的復仇者正燃燒著向敵人復仇的不屈意志」。

韓聯社引述朝中社26日報導，朝鮮外務省美國研究所在一份報告中指出，受美國和南韓的反共和國軍事對抗行為以及威脅煽動行為的影響，朝鮮半島（韓半島）周邊地區的軍事政治局勢不亞於1950年代朝鮮戰爭（韓戰）爆發前夕。美國的好戰行動將原本就不穩定的朝鮮半島和東北亞軍事緊張局勢，推到核戰爭爆發的邊緣。

研究所更表示，只有強大的自衛核威懾力才能徹底保障朝鮮半島的勢力均衡，守護地區的和平與穩定，阻止戰爭重新爆發。

分析認為，北韓上述主張旨在將提升軍事力量造成緊張局勢的責任推給美國，並為日後進一步發起挑釁尋找藉口。

另外，韓聯社26日報導，地處朝中邊界的朝鮮咸鏡北道元汀里口岸哨兵和工作人員被發現未穿著防疫服，引發關注。由於元汀里海關是北韓通往中國東北地區重要關口，新冠肆虐期間，北韓曾封鎖邊境，中斷與外界的往來，後來，因境內物資緊缺才開放。

在此背景下，朝方口岸哨兵不再身穿防疫服格外受到關注。部分觀點認為，這也許是預示朝鮮即將對中全面開放邊境，並重啟對中人員往來的徵兆。

北韓在首都平壤舉行大規模集會，紀念韓戰爆發73周年，大批民眾高喊口號，矢言發動「...
北韓在首都平壤舉行大規模集會，紀念韓戰爆發73周年，大批民眾高喊口號，矢言發動「復仇戰爭」以摧毀美國。（美聯社）
北韓平壤的體育場館裡，25日聚集了大批民眾參加反美鬥爭日活動。（Getty Im...
北韓平壤的體育場館裡，25日聚集了大批民眾參加反美鬥爭日活動。（Getty Images）

北韓 平壤 防疫

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