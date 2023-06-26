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防範俄中 日本自衛隊試用「星鏈」擬明年正式使用

編譯中心／綜合25日電
美國「太空探索科技公司」的「獵鷹9號」火箭，去年5月在美國佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射，搭載達53枚該公司的「星鏈」網路衛星。（路透）
美國「太空探索科技公司」的「獵鷹9號」火箭，去年5月在美國佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射，搭載達53枚該公司的「星鏈」網路衛星。（路透）

「讀賣新聞」25日引述不只一位日本政府消息人士報導，自衛隊自3月起，就開始使用美國「太空探索科技公司」（SpaceX）衛星通信網路「星鏈」（Starlink）的高速通信服務。鑑於中國及俄羅斯正加強攻擊敵方衛星的能力，日方此舉旨在強化通訊能力。此外，自衛隊也正協商運用美軍等其他國家的衛星。

路透同日亦引述讀賣相關報導，根據消息，目前還在試用階段，正考慮自明年度起正式使用。

日本防衛省3月和提供該公司服務的代理商簽約，將天線等通信器材發放陸上、海上與航空自衛隊部隊。除設置在日本境內的軍事基地及營區等約10處，部隊訓練時也加以實際運用，正檢驗其性能。

防衛省目前共發射兩枚X波段通信衛星至高度約3萬6000公里的地球靜止軌道，正供自衛隊部隊運用，自衛隊是首度使用環繞低地球軌道的民間衛星星系。該省預定今年度也將與提供同樣服務的其他公司簽約。在確認星鏈等公司於通信上的性能後，最後將做出是否正式使用的決定。

該報導指稱，中俄均擁有能夠從地面上干擾他國衛星無線電波的裝置，實際上也正從事相關的妨礙行為。

一旦「有事」，若日本的通信衛星因受到攻擊而功能不足，部隊的部署恐陷入癱瘓。由於衛星星系是運用發射的多枚衛星，因此就算其中有幾枚受損，衛星星系還是能繼續使用。

此外，美國航艦雷根號25日抵達越南中部港口城市峴港。數周前，一艘中國調查船、多艘海警船和漁船在越南的南海專屬經濟海域作業數個星期，引發越南外交部抗議。中央社引述法新社報導，雷根號停靠峴港之際，美國和越南「全面夥伴關係」邁入10周年，兩國貿易關係日益密切，對中國在該地區日益增強的實力也同感擔憂。

歐亞時報分析，越南可藉此向中國傳遞「河內會持續改善與美國等安全關係以抗衡」的訊息；美國則志在促進兩國締結「戰略伙伴關係」，使之成為對抗北京影響力的聯盟一員。

美國核動力航空母艦「雷根號」（中）25日起訪問越南6天。（Getty Image...
美國核動力航空母艦「雷根號」（中）25日起訪問越南6天。（Getty Images）

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