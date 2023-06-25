雙邊關係持續緊張 南韓航空公司暫停部分赴中航班

受雙邊關係緊張影響，南韓航空公司將暫停部分往返中國的航班。（路透）

中韓緊張局勢再升溫！繼雙方先前互召大使交涉後，如今又傳出南韓 的航空公司將暫停部分往返中國的航班。韓聯社指出，由於中韓緊張關係及往來遊客需求減少，多家南韓航空公司將暫停部分飛往中國的航線 。報導認為，這對中韓關係來說是又一個「壞消息」。

韓聯社24日引述消息人士指出，大韓航空將於8月1日至10月28日暫停「金浦－北京 」航線；仁川飛往廈門的航線則將於7月25日至8月8日期間短暫運營後，於8月9日至10月28日停運。

韓亞航空也將於7月6日起暫停「金浦－北京」航班，並於7月8日起暫停仁川飛往深圳的航班。韓亞仁川往返西安的航班已於6月20日起停運，預計要到10月28日才會恢復。

大韓航空與韓亞航空解釋，「中韓航線需求並未在疫後復甦，且中國仍封鎖赴南韓的團體旅遊，而南韓人赴中國旅遊需求亦未完全恢復。」據南韓方面的數據顯示，今年1至5月中韓航線的旅客數量約為120.6萬人次，僅為2020年疫情爆發時同一時期199萬人次的60%而已。

儘管如此，香港網媒《香港01》分析，即便南韓與中國部分航線停飛，「航班總數也會隨著其他中韓航線的復飛或增開而保持不變甚至增加。」值得注意的是，大韓航空計劃分別於7月19日及9月27日，恢復在疫情期間暫停的「仁川-長沙」和「仁川-威海」航線。

此外，在班次方面。大韓航空往返中韓的航班計劃將從6月每周95班次，至7月增加為每周124班，8月將維持每周114班次。韓亞6月至8月將中韓航班數持續維持在每周85班次。

韓聯社表示，事實上，中韓最近的關係緊張源於南韓總統尹錫悅於4月接受專訪時表示，台灣議題已超越區域範疇，成為全球議題，並強調南韓強烈反對任何企圖以武力改變台海情勢的行為。隨後引發中韓兩國雙方口水戰來往。

中國外交部當時回應稱，「台灣議題不容他人置喙」。南韓外交部隨即反擊，指責中方的發言為「嚴重外交失禮」。

報導分析，中韓兩國關係冷淡主因可回溯至2017年，當時美國協助南韓部署薩德系統（THAAD），即引發中國不滿，隨後中國民眾還發起抵制韓貨運動。