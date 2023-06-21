金正恩心腹曾貶為平民 北韓找他回歸有這目的

曾主導川金會、南韓與北韓首腦會談的前統一戰線部部長金英哲，北韓官媒報導他已回歸北韓政壇；圖為2018年川金會，美國前總統川普(右)與金英哲(左)。(美聯社)

北韓 勞動黨16至18日舉行第8屆中央委員會第8次全體會議，官媒朝中社報導，曾主導川金會的前統一戰線部部長金英哲，重返北韓政壇核心圈，擔任統一戰線部顧問，並當選勞動黨政治局候選委員，分析指出，北韓此舉或意在對南韓 施壓。

韓聯社報導，金英哲曾是北韓領導人金正恩 的心腹，也是兩韓對話和對韓業務方面的資深專家，2016年1月擔任北韓勞動黨中央委員會對南韓工作書記處書記及統一戰線部部長一職，並於2018年4月及同年6月一手主導南北韓領袖會談及川普、金正恩會談等。

但是2019年2月，越南河內第二次川金會破裂後，金英哲政治地位一路下滑，2021年先是失去對南韓工作書記處書記一職，後來連統一部部長頭銜與常任委員會委員職務也遭拔除，被貶為平民；今年卻以平民之姿，當選北韓勞動黨政治局候選委員，並列為統一戰線部顧問，回歸北韓涉國際事務的權力核心。

南韓匿名官員表示，金英哲的回歸可能是為了金正恩想加大對南韓的應對能力。

由於北韓屢傳民眾、外交官出逃，因擔憂體制動搖，金正恩等統治高層在日前召開的勞動黨全會上高呼 「捍衛一心團結」，並指北韓有可能動員安全保衛機構，打擊動搖社會體制的行為。

南韓統一研究院北韓研究室室長洪珉指出，近來北韓對駐外外交官的逃離行為、內部動搖等採取嚴厲的應對姿態。預估下半年有可能動員安全保衛機構來打擊動搖社會體制的行為。

另據南韓媒體報導，南韓確定反制北韓無人機侵入的因應方針，就是只要北韓派遣1架無人機騷擾南韓，首爾就會向平壤調派10倍的無人機，在平壤上空盤旋示威。

南韓軍隊還計畫在今年9月，成立專門因應北韓無人機的「無人機作戰司令部」，增強反制北韓無人機的能力。