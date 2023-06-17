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加拿大最高法院裁定 維持與美國移民送返協議

中央社／蒙特婁16日綜合外電報導

加拿大最高法院今天裁定維持美加之間移民協議「安全第三國協議」，允許加國當局禁止尋求庇護者從美國進入加拿大。

法新社報導，2004年生效的「安全第三國協議」（Safe Third Country Agreement，STCA）當中規定，尋求庇護者一旦離開原籍國，必須在抵達的第一個安全國家提出庇護申請。

加拿大最高法院法官今天一致裁定，這份協議「並未侵犯請求庇護的難民獲得自由和安全的權利」。

2020年7月，加拿大一名聯邦法院法官裁定這份協議無效，理由是尋求庇護者若被送回美國，會面臨惡劣的拘留環境，違反了「加拿大權利與自由憲章」（Canadian Charter of Rights and Freedoms）。

倡議團體代表請求庇護者對這份協議的合憲性提出法律挑戰。代表案例之一是一名衣索比亞女性被送回美國後，在當地一個拘留所遭到單獨監禁一週。

加拿大最高法院法官凱西瑞爾（Nicholas Kasirer）今天在裁決書中表示，即使尋求庇護者「面臨被美國遣返的真實而非臆測風險，但加拿大的法律機制提供了安全閥來防範這類風險」。

不過，加拿大最高法院也指示，對於「擔心基於自身性別而受到迫害」的尋求庇護女性，加拿大聯邦法院應該重新檢討相關政策。

加拿大公民自由協會（Canadian Civil Liberties Association，CCLA）聞訊後表示：「對很多難民來說，特別是自我認同為女性或LGBTQIA+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人及無性戀等）族群，美國不是一個安全的國家。」

加拿大公民自由協會指出，這類人士面臨的風險，是「在美國被任意拘留或單獨監禁，接著被遣返到一個令他們面臨迫害、虐待或死亡的國家」。

國際特赦組織加拿大分會（Amnesty International Canada）呼籲加拿大政府盡快退出協議。秘書長尼維亞班迪（Ketty Nivyabandi）在媒體簡報會上表示：「『安全第三國協議』確實將難民推向被遣返的嚴重風險，特別是那些逃離性別迫害的人。」

今年3月開始，移民可在美加邊界任何一處遭到加拿大遣回。在此之前，經由蒙特婁南方的羅克森路（Roxham Road）等非官方口岸進入加拿大的尋求庇護者，不適用安全第三國協議。

去年有4萬移民是經由羅克森路從美國進入加拿大。

加拿大 庇護 遣返

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