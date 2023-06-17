對付北韓 美核潛艦泊釜山 南韓打撈火箭殘骸

南韓已自海中打撈到北韓上月發射第一枚軍事衛星失敗所使用的火箭部分殘骸。 （路透）

北韓 也是美國與日本及菲律賓的國安首長會談討論焦點，尤其是在蘇利文15日抵達東京當晚，北韓就試射兩枚彈道飛彈。南韓 國防部16日宣布美國海軍「密西根號」巡弋飛彈核潛艦（SSGN）時隔五年八個月訪韓，停泊在釜山軍港。

密西根號長170公尺、寬12.8公尺、排水量1萬8000噸，搭載150枚射程達2500公里的「戰斧」巡弋飛彈，還可搭乘特種作戰人員執行特種作戰任務。

南韓海軍作戰司令金明秀表示，今年4月總統尹錫悅訪美時與拜登共同發布的「華盛頓宣言」，包含在南韓定期部署美國戰略資產的協議，「密西根」號訪韓旨在落實該項協議，體現「依靠力量實現和平」的意志。

南韓國防部表示，在密西根號訪韓期間，韓美海軍將舉行聯合特種作戰演習，加強特種作戰執行能力和互操作性，以應對不斷升級的北韓威脅。

另據南韓合同參謀本部16日表示，南韓已自海中打撈到北韓上月發射第一枚軍事衛星失敗所使用的火箭部分殘骸。

路透社報導，南韓合同參謀本部說，這塊火箭殘骸是在15日傍晚打撈上岸，又說仍在繼續搜尋北韓聲稱為太空 發射載具的其他部分。

5月31日，北韓試圖將其第一枚間諜衛星發射至太空，但卻以失敗告終，火箭的推進器與酬載都墜入海中。