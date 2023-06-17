美日菲國安首長會談 強化島鏈合力抗中

美軍巡弋飛彈核潛艦「密西根號」16日抵達南韓釜山軍港，示警北韓不得輕舉妄動的意味濃厚。（Getty Images）

美國與日本 及菲律賓的國安首長16日在東京會晤，三方同意台海和平穩定的重要性，並將合力應對北京 在東海及南海咄咄逼人的行動。

這是三國國安首長首度會談，美國由白宮國家安全顧問蘇利文代表，日本是國家安全保障局長秋葉剛男，菲律賓是國家安全顧問安約。

美國國務卿布林肯預定18日抵達北京訪問，台灣始終是華府與北京關係最敏感的部分。美國分別與日本和菲律賓簽署協防條約，會後聯合聲明表示：「三國將合作強化應變能力，維持印太區域的和平與穩定」。

聲明指出：「自由開放的海洋秩序，特點是航行自由，在單方試圖片面改變現狀的情勢下，自由公平的經濟秩序非常必要」。

雖然沒有指名道姓，但聲明文字顯然是針對北京。菲律賓、台灣、日本九州構成「第一島鏈」，菲律賓和台灣的戰略位置十分重要。美、日、菲同意，定期舉行聯合軍演。

對於中國漁船非法作業，三國同意透過日本的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）裝置，提高「海洋狀況把握」（MDA）。

事實上，三國的海巡單位已在6月聯合操演。本月初在新加坡的「香格里拉對話」場邊，美、日、菲及澳洲的國防部長，已召開過第一次四國防務會議。

中央社綜合路透社與法新社報導，美國與日韓盟友發表聯合聲明，「譴責」北韓 最近的飛彈發射。

南韓軍方表示，北韓最近又發射兩枚短程彈道飛彈。北韓此前警告說，對美國與南韓進行中的聯合軍事演習將做出「無可避免的」回應。

美方聲明指出，「如今我們三邊夥伴關係比以往都更強大、更具潛力。」

白宮說，總統拜登未來數月將主持3國領袖峰會，在此之前，美日韓也討論了科技、能源安全和「對抗經濟脅迫」等議題。