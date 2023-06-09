強化英美間的「特殊關係」 英美發布大西洋宣言

英國首相蘇納克（左）8日與美國總統拜登（右）在白宮會談，強化英美特殊關係。（路透）

去年10月上任後首度訪美的英國首相蘇納克（Rishi Sunak）8日與美國總統拜登 （Joe Biden）在白宮會談後，雙方發布「大西洋宣言」，宣告全面提升科技和經濟夥伴關係，強化在新興科技、供應鏈、關鍵礦物等領域的合作，以應對「工業革命以來全球經濟變革」。

英國首相府指出，「大西洋宣言」（Atlantic Declaration）標誌前所未見的雙邊夥伴關係，以宣言為基礎，英美雙方將即刻採取一連串行動，包括就簽署「關鍵礦物協議」（Critical Minerals Agreement）展開協商。

美國與日本已於3月簽訂類似協議。首相府表示，協議將讓涵蓋電動車的英國「潔淨」交通產業供應鏈受惠於美國的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act, IRA），一如日本：使用經英國企業加工、回收或開採的關鍵礦物的車輛都有權獲稅額減免。在電動車電池原料，英國對美國已是淨出口國，協議可望進一步擴大英國在美國的市場份額。

蘇納克在會後聯合記者會提到，中國、俄羅斯等國家有意操弄、利用開放社會，並竊取智慧財產權、將科技用於威權目的、將能源等關鍵資源據為己有。英美在國家安全領域有深厚合作關係，這樣的關係應進一步擴展至經濟安全事務；英美同盟對世界「不可或缺」。

英國尋求在人工智慧（AI ）安全管控扮演全球領導角色，今秋更將率先召集全球AI安全峰會。首相府強調，這項英國倡議獲美方支持，英美將攜手在國際間強化AI安全。兩國的AI整體實力在全球排名前三。

根據「大西洋宣言」和首相府的說明，英美將合作減少關鍵科技供應鏈的脆弱點，並在民用核能領域開啟新的夥伴關係，以利在發展潔淨能源的同時，將俄羅斯排除於全球民用核能市場之外。

此外，拜登擬請求美國國會指定英國為「國防生產法」（Defense Production Act）定義的「國內供應源」。這意味英國企業可比照美國企業享有的條件，受惠於美國政府投資。

除了經濟問題，烏克蘭 也是會談重點。白宮指出，烏克蘭問題是美英領袖會談的「首要考慮」；而蘇納克訪美時值烏克蘭水壩遭炸毀，對此，蘇納克表示，現在確定水壩被毀原因還為時過早。英媒早前報導，蘇納克此行將遊說拜登支持英國防大臣華勒斯（Ben Wallace）出任北約（NATO）秘書長，因為華勒斯在幫助建立支持烏克蘭的國際聯盟方面發揮著重要作用。