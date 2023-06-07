我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

春節列紐約州內公校假日 拚兩會通過

憂北京蒐集情報 英政府將移除海康威視、大華監視設備

編譯黃淑玲／綜合外電
英國政府部門將移除海康威視監控攝影機。 （美聯社）
英國政府部門將移除海康威視監控攝影機。 （美聯社）

英國內閣辦公室將通令英國中央政府部門的敏感場所，移除中國海康威視、大華等公司所製造的監視系統設備，希望限縮被北京當局蒐集情報的可能。

內閣辦公室周二（6日）宣布，政府會制定移除時間表。凡是適用中國的國家情報法的公司產製的監視設備，都需要撤出英國中央部會事涉機密敏感事務的辦公場所。中國的國家情報法強制要求企業組織要「支持、協助與配合」國家情報工作。

兩位知情人士告訴英國金融時報（FT），此一指令針對的就是全球最大的兩家錄影監視設備製造商，中國的海康威視與大華。

去年11月內閣辦公室已經通令政府機關不要再安裝中企製造的影像監視設備，現在追加拆除既有設備，而這些設備數量很多。根據政府負責監管的獨立專門委員Fraser Sampson的研究，英格蘭和威爾斯警方所使用的監視設備，至少三分之一是海康威視產品。

一般監視攝影機的使用年限為七年，英國政府的拆除時間表將會加快很多。

海康威視與大華都沒有立即回應金融時報的採訪，不過海康威視先前強調過，將海康視為國安威脅是絕對錯誤，他們沒有能力將客戶的資料傳輸給第三方。大華則是說，在英國服務客戶六年來，一直遵守英國法規，維持極高的網路安全標準。

英國的保全業協會估計全英國約有2,100萬台專業用監視攝影機，其中大約1%，也就是21萬台是政府公部門在使用。

美國早在2019年就將海康威視、大華和多家中國人工智慧監控公司列入黑名單，禁止他們購買美國科技產品。美國政府指控這群中企涉及在新疆對維吾爾族與其他穆斯林少數民族進行監控、壓迫。

攝影 北京 新疆

上一則

醫療團隊決定 教宗方濟各7日接受腹部手術

下一則

烏克蘭水壩崩塌：洪災威脅數萬人 對烏俄戰局有何影響

延伸閱讀

彭博：布林肯數周內訪中 坎伯：美中適當外交很重要

彭博：布林肯數周內訪中 坎伯：美中適當外交很重要
財經簡訊

財經簡訊
金融時報：歐盟考慮全面強制5G網路禁用華為設備

金融時報：歐盟考慮全面強制5G網路禁用華為設備
英稱中關閉在英警察站 中：不存在警察站 徹底政治謊言

英稱中關閉在英警察站 中：不存在警察站 徹底政治謊言

熱門新聞

韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。(擷自Yonhap News推特)

韓亞空姐阻「開門男」畫面曝光 離地250米踩高跟鞋護門

2023-05-30 14:17
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
北韓領導人金正恩。（美聯社）

金正恩體重達140公斤 南韓國情院：酒精、尼古丁成癮狀況惡化

2023-05-31 06:45
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。(截自推特)

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

2023-06-06 06:55
（示意圖／Ingimage）

遊泰遭下藥擄至緬甸…中國女網紅被軟禁 台男跳樓癱瘓

2023-05-31 16:25

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退