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北韓外匯收入 美踢爆半數來自做這件事

編譯中心／綜合5日電
北韓領導人金正恩。（路透）
北韓領導人金正恩。（路透）

一位美國高階官員透露，美國估計北韓大約有半數外匯收入來自網路攻擊，而這筆不義之財可能為其武器計畫提供重要的資金來源。

日經報導，拜登政府的一位高階官員表示：「我們非常擔心加密貨幣被盗，網攻，是平壤政權的重要資金來源，擔心他們的外匯收入有大約50%來自網路盜竊。」他補充說，美國與南韓和主要盟友合作「專注於反擊」，也希望提高外界認知，以便企業能意識到這些網攻活動的危險性。北韓網攻自2018年來激增，剛好是領導人金正恩領導下的飛彈發射激增之時。

新冠疫情期間，北韓的對外貿易直線下降。該國外匯收入大多來自向中國走私煤炭等商品，據信愈來愈依賴網路盗竊來彌補損失。

南韓政府估計，北韓2022年透過網攻竊取了7億多美元的加密貨幣，並從國外雇用的約1萬駭客那裡賺到數億美元。南韓的民間機構估計，去年加密貨幣盜竊案高達17億美元。

南韓的朝鮮半島和平與安全事務特使金健2日在香格里拉論壇的小組討論中表示，北韓對越南和新加坡，甚至是有友好關係的中國，都發起網攻。

另據韓聯社報導，南韓統一研究院6日發布的一份資料顯示，朝鮮國務委員會委員長金正恩涉軍活動頻率大增，今年前四個月在在軍事領域的公開活動共有12次，若加4月到國家宇宙開發局了解偵察衛星組裝情況並批准行動計畫，涉及軍事的活動合計13次，今年不到半年，就達到去年全年的兩倍。

專家們猜測，金正恩大秀軍事，企圖與欠佳的經濟表現保持距離。

此外，新加坡國防部長黃永宏指出，比起南海問題，東北亞的局勢更讓他感到擔憂，因為區域有幾個具實力的國家，包括中國、日本、南韓和擁有核武的朝鮮，存在的「火焰會大得多」。

黃永宏4日在香格里拉對話上表示，南海糾紛已經持續了一段時間，但越南、菲律賓、汶萊、馬來西亞和中國等聲索國依然維繫著與彼此的關係，能夠讓局勢降溫的渠道也仍然存在；他說，日本與本區域國家還有一些「未解決的敵意」，它們潛伏在表層下，為了維持地緣政治穩定，日本和中國的關係越好，當這些未解決的敵意浮上檯面時，轉圜的餘地就愈多。

圖為金正恩日前攜女兒金主愛觀摩試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（韓聯社）
圖為金正恩日前攜女兒金主愛觀摩試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（韓聯社）
新加坡國防部長黃永宏認為，比起南海，東北亞存在的「火焰會大得多」。（路透）
新加坡國防部長黃永宏認為，比起南海，東北亞存在的「火焰會大得多」。（路透）

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