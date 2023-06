菲律賓否認南海浮標遭中國移除 計劃再新增6處

針對中國網路媒體謠傳中國漁民將菲律賓在南海放置的導航浮標「全部撈走」,菲律賓海巡隊今天出面否認,指布設的浮標都仍在原來的位置,且計劃今年內再投放6座浮標。

菲律賓海巡隊於5月中旬在費信島、火艾礁、南鑰島、雙黃沙洲和牛軛礁附近設置5座標有國旗的導航浮標,以宣示對南沙群島主權。另外,菲國海巡隊去年已在馬歡島、西月島、北子礁和中業島等處投放5座浮標。

The Task Force Kaligtasan sa Karagatan (TF KsK) of the @coastguardph has achieved another milestone in securing the West Philippine Sea. They have successfully installed five navigational buoys on critical areas - Patag Island, Balagtas Reef, Kota Island, Panata Island, and Juan… pic.twitter.com/Ge3riQDqXK