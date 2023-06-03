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菲律賓否認南海浮標遭中國移除 計劃再新增6處

中央社／馬尼拉3日專電
菲美日3國海巡單位正進行首次三邊海事演習，並於3日發表聯合聲明。圖為菲國海巡署行動副指揮官彭薩蘭（Rolando Punzalan Jr.，中）、美國駐菲大使館國際毒品暨執法事務主任康明斯（Kelia Cummins，左）和日本駐菲公使松田賢一（右）合影。（中央社）
菲美日3國海巡單位正進行首次三邊海事演習，並於3日發表聯合聲明。圖為菲國海巡署行動副指揮官彭薩蘭（Rolando Punzalan Jr.，中）、美國駐菲大使館國際毒品暨執法事務主任康明斯（Kelia Cummins，左）和日本駐菲公使松田賢一（右）合影。（中央社）

針對中國網路媒體謠傳中國漁民將菲律賓在南海放置的導航浮標「全部撈走」，菲律賓海巡隊今天出面否認，指布設的浮標都仍在原來的位置，且計劃今年內再投放6座浮標。

菲律賓海巡隊於5月中旬在費信島、火艾礁、南鑰島、雙黃沙洲和牛軛礁附近設置5座標有國旗的導航浮標，以宣示對南沙群島主權。另外，菲國海巡隊去年已在馬歡島、西月島、北子礁和中業島等處投放5座浮標。

中國網路媒體近日謠傳：「中國漁民駕駛著漁船，在中國海警船的保護下，將菲律賓布設的浮標全部撈走，令菲律賓海警感到既憤怒又無奈。」對此，菲國海巡隊發言人巴里羅（Armand Balilo）今天受訪表示，根據巴拉旺省（Palawan）海岸巡防區回報，其中8個浮標都仍在原處，至於在火艾礁和牛軛礁附近的2個浮標，因天候惡劣，海巡隊人員暫時無法前往確認，但一旦天候好轉，就會派員前往查看。

菲國海巡隊南海問題發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）則以簡訊回覆ABS-CBN新聞網表示：「菲律賓海巡隊在西菲律賓海投放的10座浮標仍在它們被布設的位置。」

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，除了原本的10座浮標，馬尼拉預計今年還將在專屬經濟海域內再投放6座浮標。

針對菲方作法，中國交通運輸部於5月下旬通報，「為保障船舶航行及作業安全」，中方近日在火艾礁、牛軛礁和南薰礁附近海域布設3座燈浮標。

另一方面，菲律賓海巡隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳1日展開為期一週的「並肩」（KAAGAPAY）三邊海事演習，這是美日菲3國海巡隊首度進行聯合海事演習。

美日菲3國海巡人員今天召開會議後發布聲明表示，3國海巡隊合作在促進印太地區開放、透明、航行和飛行自由，以及基於規範的秩序方面發揮至關重要的角色。

聲明指出：「3國海巡隊認知到有必要依據國際法，在美國、日本和菲律賓定期演習，以強化3國海巡隊的能力和聯合行動力，以支持並維護穩定且安全的印太地區。」

聲明表示，3 國海巡隊認知到必須密切交換資訊並在各領域合作，以強化集體能力。美日兩國將持續訓練菲律賓海巡人員，致力於提高菲國人員專業技能和知識，以強化菲律賓海巡隊保衛海上安全的能力。

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