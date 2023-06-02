澳洲總理：若以武力片面改變現狀 風險遠高過好處

「香格里拉對話」亞洲安全會議2日在新加坡登場，澳洲總理艾班尼斯在開幕晚宴發表演講表示，若企圖以武力片面改變現狀，衝突的風險遠高於任何可能的好處。（中央社）

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天在新加坡 登場，澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）發表演講表示，若企圖以武力片面改變現狀，不論針對台灣、南海或其他地區，衝突的風險遠高於任何可能的好處。

第20屆「香格里拉對話」今天至4日在新加坡香格里拉飯店舉行，艾班尼斯今晚在開幕晚宴發表主題演講，台下嘉賓包括美國國防部 長奧斯丁（Lloyd Austin）、中國國防部長李尚福等人。

時值美中競爭加劇、地緣政治情勢升溫之際，艾班尼斯在演講中強調「護欄」的重要，這是為了避免最糟情況發生，其中的前提就是對話。

他說，澳洲大力支持美國拜登政府對建立美、中之間可靠且開放溝通管道的努力。缺乏溝通恐讓臆測演變成不可挽回的行動，這樣的後果，不論是在台灣海峽或其他地區，將不只影響大國，而會對全球造成毀滅性的影響。

因此，他呼籲，區域內的領導人應該要盡力支持建立最根本的護欄。

艾班尼斯表示，澳洲把對話視為致力穩定與中國關係的核心。儘管兩國政府制度、價值觀或世界觀有根本上的差異，但澳洲的原則是，不論議題、不論彼此意見相同或分歧，「直接處理」是最好的方式。

另一方面，他指出，澳洲強化國防能力的目標不是為戰爭而準備，而是要透過嚇阻、建立區域韌性來預防戰爭。

艾班尼斯表示，「我們所有人都必須維持和平與安全」，並表明，若企圖以武力片面改變現狀，不論是針對台灣、南海、東海或其他地區，衝突的風險總是遠遠高於任何可能的好處。

他說，「我們無法明確知道區域內下次發生令人震驚事件的時間點或性質為何」，但真正的挑戰不是預測何時會發生，而是如何因應。各國須理解，與世界隔離就沒有繁榮，不尊重主權就沒有穩定，不和彼此交往互動、不彼此合作，和平就無法持續。

艾班尼斯指出，澳洲尋求維持與盟友的關係，並增加與東協國家的互動交往。澳洲與中國的關係也有改善，「我們也希望在可以合作之處，跟中國合作」，這是正面的事。

「香格里拉對話」由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦。活動聚集來自亞太、歐洲及北美等地區的國防部長、軍事將領及資深國防官員，以及企業領袖與安全專家，共同討論關鍵的安全挑戰；估計今年有近600名人士與會。