偵察衛星7分鐘墜海 北韓被猜這時間點再發射

北韓31日表示，北韓當天早上發射一枚「偵察衛星」時發生意外，第二節火箭故障。圖為首爾火車站電視播出北韓發射火箭的畫面。（Getty Images）

北韓 5月31日試圖把第一顆偵察衛星送進太空 的行動以失敗收場，讓國家領導人金正恩強化軍力的努力受挫，平壤當局更不尋常地迅速承認發射不成功，矢言盡速再度發射。南韓 預測，北韓可能在6月11日前再次發射。

美日韓和聯合國秘書長均指摘北韓使用了洲際彈道導彈技術，違反聯合國安理會禁令，白宮更直指平壤運用洲際彈道飛彈技術，造成區域不安定。

北韓官媒朝中社（KCNA）報導，北韓國家宇宙開發局（NADA）當地時間5月31日早上6時27分按計畫使用新型「千里馬一號」衛星運載火箭，發射軍事偵察衛星「萬里鏡一號」，但因為技術原因導致發射失敗。

NADA指，「千里馬一號」在正常飛行過程完成第一節分離，但第二節引擎未能正常點火，導致失去動力與墜入南韓西部「於青島」以西200公里處海域。

日本防衛省表示，北韓火箭發射七分鐘後便墜海。南韓軍方已打撈起部分殘骸，準備分析相關性能和技術，以確定當中是否採用西方零件等。由於沒攜帶彈頭，所以稱為「太空飛行器」而非「彈道飛彈」。

南韓軍方展示打撈到疑似北韓太空飛行器的殘骸。（Getty Images）

南韓國家情報院研判，試射失敗主因是準備時程提前，新的發射場工程尚未完工。7月27日是「韓戰停戰協定」簽署70周年，北韓稱為「戰勝節」，金正恩認為在上半年向民眾端出展現技術突破的產品十分重要。政治考量優於技術進度，導致失敗。

此次北韓官媒罕有地迅速證實發射失敗，南韓首爾梨花女子大學教授李雷夫表示，北韓承認失敗，十分特殊，「只是在國際上難以隱瞞衛星發射失敗的事實，應該會加強內宣淡化失敗。這個結果也表明，平壤可能很快發動另一次挑釁，部分原因是要彌補今天的挫敗」。

南韓總統辦公室官員受訪時表示，北韓日前預告衛星發射時間落在5月31日至6月11日之間，「有充分理由判斷北韓可能在6月11日前再次發射」。

據明報報導，澳洲戰略政策研究所資深分析員戴維斯（Malcolm Davis）指出，太空發射能力與彈道導彈系統在許多方面均採相似技術，北韓已具軍用彈道能力，但太空計畫屢次失敗，讓他感到「奇怪」。

此外，北韓發射載有衛星的火箭，導致南韓首爾市錯發緊急疏散警報，除引發民眾恐慌，南韓最大入口網站Naver還因警報引發的流量過大網路癱瘓約五分鐘。