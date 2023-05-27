日經產大臣會王文濤 要求北京釋放因反間諜法遭拘日男

日本經產大臣西村康稔26日與中國商務部長王文濤舉行會談，他要求北京盡快釋放3月因《反間諜法》遭中國拘捕的製藥公司日籍男職員。（共同社資料照片）

亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議25至26日於美國底特律舉行，日本 經濟產業大臣西村康稔於會議期間，與中國商務部長王文濤舉行會談，除談論推進中日經濟合作，也要求北京 盡快釋放日前因《反間諜 法》遭中國拘捕的製藥公司日籍男職員。

據日本共同社27日報導，西村康稔於26日上午與王文濤進行約1小時的會談。期間，西村康稔向王文濤提出上述要求，並表示「確保企業相關人士的安全、保障透明且公平的商務環境十分重要」。

據此前報導，這名年約50歲的日本男子為日本安斯泰來（Astellas Pharma）製藥公司高層，今年3月，他本因工作異動準備返回日本，在回國前夕卻於北京遭當局依《反間諜法》罪名逮捕。中國外交部表示，該男子涉嫌從事間諜活動，正在接受調查。然至今尚未能得知其遭拘捕的詳細理由。另據日媒統計，自中國2014年通過《反間諜法》以來，已有17名日本人曾遭北京當局以此法為由拘留。

值得注意的是，西村康稔與王文濤此次於底特律的會面，是日本經產大臣與中國商務部長三年半以來的首次會談。會談中，西村康稔還要求中國取消在福島核事故後，對日產食品實施的進口限制。兩國並就今後繼續坦誠交換意見達成一致共識。