日相7月將赴北約峰會 中：別破壞地區和平

日相岸田文雄正在安排參加7月在立陶宛舉行的北約峰會，先前已表示日本並不準備加入北約。(Getty Images)

日本 首相岸田文雄正在安排參加定於7月在立陶宛舉行的北約 峰會，預計將與北約秘書長舉行雙邊會談，討論北約在東京開設聯絡處的計畫。中國外交部發言人毛寧表示，中方堅決反對任何引入軍事集團挑動分裂對抗的言行，日本應當汲取歷史教訓，不要做破壞地區國家間和平的事情。

先前傳出北約準備在日本設立辦事處，外界關注是否形成亞洲版北約。岸田出席日本國會的會議時證實，北約計畫在日本開設聯絡處，但日本沒有加入北約的意願。

環球網報導，毛寧表示，亞太地區不是北大西洋地理範疇，北約「東進」亞太勢必破壞地區和平穩定，地區國家和人民對此高度警惕。她說，堅決反對任何引入軍事集團挑動分裂對抗的言行。

北約準備明年在東京開設聯絡辦事處，深化與亞洲地區的網路安全合作，與包括南韓 、澳洲及紐西蘭等區域夥伴定期磋商。岸田文雄也準備參加7月在立陶宛舉行的北約元首會議，已經就參訪行程展開協調，可能將針對設立聯絡處簽訂協議。

另據路透報導，越南25日指責一艘中國調查船及其護衛船侵犯越主權，並要求中方將這些船隻從其水域撤走。毛寧對此也表示，中國對南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國的有關船隻在本國管轄海域開展正常的活動正當合法，不存在進入他國海域或專屬經濟區的問題。

另據外電報導，南韓31日將在濟州島周邊海域舉行「東方努力23」軍演，美國、日本、澳洲、加拿大和南韓等國將一同進行海上攔截演練。日媒消息表示，由於日本海上自衛隊「濱霧號」驅逐艦將參與下州聯演，南韓與日本方面正對日本海上「濱霧號」是否懸掛「旭日旗」進入釜山港靠港進行最終協調。