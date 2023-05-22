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對抗中俄挑釁G7 2美航艦停靠日本

編譯中心／綜合21日電
G7峰會期間，美軍航空母艦尼米茲號停靠日本長崎縣佐世保港口。(路透)
G7峰會期間，美軍航空母艦尼米茲號停靠日本長崎縣佐世保港口。(路透)

七大工業國集團（G7）在日本廣島舉行領袖峰會期間，有兩艘美國航空母艦停靠在日本港口，日媒指出，此舉似乎是在為中國與俄羅斯可能的行動做準備。

「日經亞洲」報導，美國海軍宣布，美軍航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）及其打擊群轄下單位，19日按預定計畫抵達日本長崎縣佐世保港口訪問。美國海軍唯一的前沿部署航艦雷根號（USS Ronald Reagan）目前停靠在神奈川縣橫須賀港，尼米茲號再訪日，代表G7峰會和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受邀出席會議期間，有兩艘美國航艦停靠在日本港口。

日經亞洲分析，美國、日本、印度、澳洲領導人去年5月在日本召開「四方安全對話」（Quad）峰會時，中國與俄羅斯戰機隨即在日本海和東海上空聯合飛行。

美國海軍似乎是透過展示力量，來為類似回應作準備，尤其昨天公布的G7公報上提及中國多達20次。

另外，廣島G7峰會今天閉幕，每日新聞這兩天所做最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率升至45%，較上個月成長9個百分點，而不支持率則較上個月的56%減少10個百分點。

TBS電視台報導，面對主辦G7峰會獲得成果的有利環境，有看法認為岸田或許會考慮在此時機點解散眾議院進行改選，不過，岸田今天說，「現在沒有考慮解散改選，這個想法至今都沒有改變」。

岸田強調，現在最優先事項就是針對重要政策課題拿出成果，政府目前正持續致力這些政策課題。

不過，日本極左派團體「革命的共產主義者同盟全國委員會」（Revolutionary Communist League National Committee）今天發動抗議，與鎮暴警察爆發肢體衝突，抗議人士隨後遭到警方壓制在地。

英國廣播公司（BBC）釋出的影片顯示，抗議民眾與警方發生衝突後，遭多名警力壓倒在地上。抗議者所屬的團體批評，這場G7峰會是「為了核武戰爭的帝國主義」的會議。

日本 G7 俄羅斯

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