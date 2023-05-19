義大利「擬退出一帶一路」：極右梅洛尼的G7抗中包圍網

（路透）

「G7高峰會的對中國包圍網，極右派的梅洛尼 要聯歐美抗中？」G7峰會5月19日至21日在日本廣島召開，當中首度與會的義大利 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）自去年9月帶領右派聯盟勝選、10月上台以來，其「極右」色彩格外引起國際社會——尤其是歐盟——關注與憂心，在本次的G7峰會中梅洛尼也成為一個特殊的存在，例如加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）關切義大利政府的LGBT家庭領養政策，而法國也因移民問題而與義大利齟齬，不過梅洛尼在對外政策上始終堅定立場，包括支援烏克蘭抗俄；此外Politico透露，梅洛尼預備在G7峰會宣布退出中國的「一帶一路 」——若消息為真，則義大利將更加確認其在歐美聯手抗中的角色位置。

梅洛尼在2023年的G7峰會中，成為除「老面孔」歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）之外，唯一一位與會的女性領導人；除此之外，梅洛尼的極右翼背景，也讓她自2022年9月義大利大選以來，備受歐洲各國關注與質疑，而梅洛尼上台之後，其領導的「義大利兄弟黨」（FdI）法西斯色彩更讓歐盟警惕與觀望。

在國內政策上，義大利於2023年3月，限制LGBT家庭領養的孩子必須在身分證上填寫親生父母的姓名，不再允許填上兩名同性的「家長1」（parent 1）和「家長2」（parent 2），此舉被批評為恐同，而加拿大總理杜魯多也在G7期間與梅洛尼進行雙邊會談時，就此事表達關切與擔憂。

（美聯社）

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另外，梅洛尼的反移民立場鮮明，義大利與法國自2022年11月以來因此陷入齟齬，起因是梅洛尼政府拒絕讓乘載230名難民的人道救援船隻「海洋維京號」在義大利登陸，即便法國、歐盟持續呼籲與譴責，但梅洛尼態度強硬，最終海洋維京號在海上漂泊15天後，於法國土倫（Toulon）靠岸，法國政府同意接收船上三分之一的難民、其餘三分之二由其他11個歐盟國安置。

法國內政部長達馬寧（Gérald Darmanin）當時即表示此為出於人道責任的「破例」，並批評義大利單方面拒絕接收難民的決定，法國政府發言人維蘭（Olivier Veran）亦指責義大利違反難民分配的歐盟協議，認為義大利「正在將責任推給法國和其他鄰國」。作為報復，法國暫停從義大利接收3500名難民的計畫，也引起義大利政府不滿。

梅洛尼2023年與法國總統馬克宏會晤時，難民收容問題也成為議程之一，但義法雙方依然緊繃，即使馬克宏5月保證「不會在難民問題上，讓羅馬孤軍奮戰」，但達馬寧依然在G7召開前夕的5月17日再次批評梅洛尼政府，表示其「無法解決難民問題」，並以此連帶指責與梅洛尼立場相近的法國的極右翼領導人勒龐（Marion Le Pen）。

而於對外政策上，梅洛尼貫徹支持軍援烏克蘭的政策和立場，儘管義大利國內對此存在分歧、甚至民意反對軍援，但梅洛尼仍承諾會持續援烏，並在2023年2月21日（烏俄戰爭爆發即將屆滿一周年之際）親赴基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）；面對歐洲及國內出現呼籲停止軍援的聲音，梅洛尼也於3月在義大利國會表示：

「必須停手的是普丁，如果我們停止支援烏克蘭，那代表我們允許俄羅斯侵略烏克蘭，我沒虛偽到錯把侵略當和平。」

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2022年11月，海洋維京號在海上漂泊15天，最終靠岸法國土倫。（Getty Images）

澤倫斯基亦於5月13日開展歐洲之行，首站即是羅馬，「經濟學人」分析，此舉可能是向梅洛尼表示感激，也或許帶有希望改變義大利民意態度（45%反對援烏、34%贊成）的意味；不過以義大利的國際地位考量而言，梅洛尼的援烏政策有利義大利站穩腳跟：義大利是歐盟第三大經濟體，然而財政問題、難民問題等等使義大利在歐盟邊緣化，援烏政策不僅使義大利與歐盟站在同一立場，更拉近與英美民主陣營的距離（烏俄戰爭自然也是此次G7峰會的重大議題）——當然這也讓梅洛尼在內政上有更多空間推行保守政策。

另一方面，「Politico」透露，梅洛尼正在考慮於G7峰會上宣布退出中國的「一帶一路」計畫——2019年義大利成為歐洲第一個加入一帶一路的國家，而梅洛尼自2022年大選前，即表示若勝選，無意讓義大利繼續參與「一帶一路」，反之她支持義大利與台灣建立更緊密的聯繫，期望推動更多雙邊合作；早在2008年，梅洛尼就曾因西藏人權問題，高呼杯葛北京奧運開幕式。

此前在2023年4月，梅洛尼政府也同意讓台灣在義大利新增第二個代表處——駐米蘭台北辦事處，加強與台灣的聯繫；而根據「Politico」引述義大利資深外交官，表示梅洛尼將在廣島G7峰會上就「一帶一路」提出討論，雖然她還未有明確的最終決定，但討論的重點將放在「義大利如何退出一帶一路」，而非「義大利是否要退出一帶一路」。

若此事成真，義大利與中國的關係將產生戲劇性的重大轉變，支持一帶一路的聲音指責梅洛尼此舉將與中國決裂、進而傷害義大利的商業，然而義大利也將因此牢牢進入以美國為首的疑中民主陣營，同時也可能引起其他國家仿效。

（歐新社）

一帶一路是中國國家主席習近平高度重視的對外政策與成績，但義大利2019年加入以來，中國並未減少對義大利企業的貿易壁壘，如今歐盟也已建立「全球門戶計畫」與之對抗，在本次G7峰會中，范德賴恩也將與美國總統拜登、日本首相岸田文雄商討及承諾加強三方合作。

梅洛尼於5月10日訪捷克時，便被問及一帶一路問題，當時她回應表示還未做出決定、抱持公開討論態度，不過也表示不同意2019年時執政的孔蒂（Giuseppe Conte）政府加入一帶一路的決定；在廣島G7峰會上，一帶一路問題預計亦將成為包括拜登等領導人所關切的議題。

中國與義大利的一帶一路將於2024年3月自動延長5年（若雙方都未主動退出），義大利外交部副部長西利（Giorgio Silli）5月17日表示「正在認真反思」此事，並指出義大利會「牢記」（keeping in mind）北約、G7和歐盟的對中政策，再行對一帶一路計畫做出決定。