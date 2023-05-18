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G7促第3國停供俄武器：將付代價

編譯中心／綜合17日電
G7領導人峰會即將開幕，一群示威者17日在廣島高舉反對G7帝國主義者峰會和反核戰的標語。（Getty Images）
G7領導人峰會即將開幕，一群示威者17日在廣島高舉反對G7帝國主義者峰會和反核戰的標語。（Getty Images）

日媒報導，G7峰會將通過有關烏克蘭的個別聲明草案，內容包括為防堵制裁俄羅斯漏洞，將敦促供應武器等物資給俄羅斯的第三國立即停止，並警告若不遵守將「付出嚴重代價」。

日本讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，根據聲明草案，七大工業國集團（G7）將共同聲明，「為進一步削弱俄羅斯違法侵略能力，將持續團結祭出制裁及其他經濟措施」。

G7將在聲明中載明，將強化防止第三國提供武器給俄羅斯的協調行動；聲明也將制裁納入考量，強調「對於支援俄羅斯戰爭的第三國勢力，將持續進行因應」。

G7成員國將再度展現決心，重申階段性減少對俄國能源的依賴。

G7峰會上也將提出方案，禁止對俄國出口所有在侵略烏克蘭時扮演重要角色的物品，涵蓋所有在戰場上使用物品。

另外，設在愛沙尼亞首都塔林的北大西洋公約組織網路防禦中心今天指出，烏克蘭已經加入這個中心。基輔表示，此舉朝取得北約會籍之路「前進一步」。

北約卓越聯合網路防禦中心並且指出，同時加入的還包括冰島、愛爾蘭和日本。

而俄羅斯國會則是通過退出歐洲武器條約。俄羅斯國家杜馬16日在全體會議上，表決通過退出「歐洲常規武裝力量條約」的法案。俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫表示，條約文件對俄羅斯早已失去意義，現在沒有什麼能阻止俄羅斯將武器部署在想部署的地方，包括俄羅斯的歐洲部分。

麥維德夫表示，俄羅斯將最大限度地擴大武器、軍事裝備和特種設備以及打擊載具的產量。副外長里亞布科夫指出，當西方放棄敵對政策時，雙方才有可能談判。「歐洲常規武裝力量條約」於1990年在法國巴黎簽署，條約簽署後曾作過多次補充和修改，還對可部署坦克、裝甲車和火砲三大類地面武器的限額重新作規定。

(影音製作：尤昱程  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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