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拜登協商債限打亂行程 QUAD峰會從雪梨改日本舉行

中央社／雪梨17日綜合外電報導
美國總統拜登。 （路透）
美國總統拜登。 （路透）

澳洲總理艾班尼斯今天表示，由於美國總統拜登取消訪問澳洲，四方安全對話（Quad）高峰會下週不會在雪梨進行。拜登因為在華府舉行的美國舉債上限談判而更改行程。

路透報導，拜登取消亞洲行後半段的訪問澳洲和巴布亞紐幾內亞行程，艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲、美國、印度及日本領導人改成週末在日本參加七大工業國集團（G7）高峰會期間進行會商。

艾班尼斯在記者會中表示：「四方安全對話領導人會議下週不會如期在雪梨舉行，不過我們四方安全對話領導人還是會在日本進行會商。」

艾班尼斯接受當地電台採訪時表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）下週仍將前往雪梨。他說，拜登取消訪澳後，日本首相岸田文雄也跟進取消行程。

四方安全對話是一個提倡開放印太地區的非正式集團，北京則認為它致力反制中國日增的區域影響力。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）高級研究員莫德（Richard Maude）表示，拜登原定訪問巴布亞紐幾內亞，本來是美國總統首度出訪獨立的太平洋島國，現在則可能導致華府在與北京的區域影響力之爭中受挫。

曾任澳洲情報首長的莫德今天在探討四方安全對話的討論會中表示：「這地區講究的無非就是見面三分情，露臉就成功一半了。中國時時刻刻都在露臉，所以看起來不妙。」

印度和澳洲不是G7國家，但已受邀參加在日本舉行的G7峰會。

澳洲 拜登 日本

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