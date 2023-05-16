以巴維持脆弱停火 5天戰事數十人喪命

雙方衝突在9日爆發，以色列對巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)發動報復攻擊。（路透）

隨著脆弱的停火協議大致維持下，加薩 (Gaza)14日恢復平靜，巴勒斯坦 人和以色列 人並開始計算5天來雙方跨境交火，有數十人因而喪命。

央廣報導，,雙方衝突在9日爆發，以色列對巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)發動報復攻擊。在埃及主導的幾天停戰談判之後，戰火在13日平息。

但在14日晚間，以色列軍方表示，從加薩走廊(Gaza Strip)發射的一枚火箭彈，「落在以色列南部的開放地區」，這引發了對北部地帶兩個軍事據點的報復性砲擊。伊斯蘭聖戰組織在一份聲明中表示，火箭彈發射是「技術性錯誤」的結果，並強調該組織「尊重停火」。

隨著空中安靜下來，居民們走出戶外哀悼在加薩喪命的33人，而以色列則有2人身亡，其中一名是來自封鎖區的巴勒斯坦勞工，另一名是年長的以色列人。

聯合國引述當地官員指出，加薩有50多戶房屋遭摧毀，約950人流離失所。住處被以色列空襲摧毀的盧赫(Mohammed al-Louh)說：「我們流落街頭。我的孩子或他們的孩子都沒有家」。醫務人員表示，加薩有190人受傷；以色列有7人直接因巴勒斯坦的火箭彈而受傷。