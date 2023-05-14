我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光客不甩免稅品補稅 日本政府追不回21億日圓

華人母親87歲移民美國 生日盼與7兒女相見

澤倫斯基抵巴黎會馬克宏 法：商討烏緊迫軍事需求

中央社／巴黎14日綜合外電報導
馬克宏（右）在艾里賽宮（Elysee Palace）歡迎澤倫斯基。（歐新社）
馬克宏（右）在艾里賽宮（Elysee Palace）歡迎澤倫斯基。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵達法國首都巴黎，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談。在烏克蘭可能準備投入反攻之際，他進行歐洲多國訪問已經取得額外軍事支持的承諾。

法新社報導，澤倫斯基今晚抵達巴黎西南方維拉科布萊（Villacoublay）空軍基地時推文稱：「巴黎，每次造訪，烏克蘭防衛和進攻能力都同步擴張。」

「對歐洲關係更加堅實，俄羅斯壓力日增。」

馬克宏於不久後在艾里賽宮（Elysee Palace）歡迎澤倫斯基，這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的第2次。

法國總統府指出，兩人於總統府晚宴期間，將就法國「支持」烏克蘭「緊迫的軍事和人道需求」進行商討。馬克宏將「重申法國和歐洲堅定不移地支持恢復烏克蘭的合法權利並且捍衛其基本利益」。

澤倫斯基稍早訪問德國首都柏林，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談。他在與蕭茲的聯合記者會中指出，烏克蘭目標在解放獲國際承認的邊界之內的土地。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）援引外洩美國情報文件報導，澤倫斯斯基曾考慮嘗試占領適於作為對莫斯科和談籌碼的俄羅斯地區，但是此舉將使他與西方政府發生分歧。西方堅持提供的武器不能用於攻擊俄羅斯目標。

根據官方傳譯，被問到上述報導內容時，澤倫斯基表示，「我們不攻擊俄羅斯領土，我們解放自己的合法領土」、「我們既沒有時間也沒有力量（攻擊俄羅斯）」、「我們也沒有剩餘的武器可以這麼做」。

訪問德國期間，澤倫斯基在蕭茲陪同下前往德國西部的亞琛（Aachen），代表烏蘭人接受夙負盛名的查里曼獎（Charlemagne Prize），理由是烏克蘭在他的領導下不僅為國家主權和人民生命奮戰，也捍衛歐洲和歐洲的價值。

澤倫斯基受獎時說：「烏克蘭人永遠都會讓歐洲更強大…烏克蘭不只要在這場戰爭中取得勝利，而且也會就全球任何地方發生的侵略、併吞、驅逐和種族滅絕災難，取得勝利。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

下一則

印度清奈辦事處與僑界舉辦羽球賽 挺台參與WHA

延伸閱讀

俄烏開戰後澤倫斯基首訪柏林 讚德國是真朋友

俄烏開戰後澤倫斯基首訪柏林 讚德國是真朋友
分析：澤倫斯基訪羅馬 有形、無形收穫滿滿

分析：澤倫斯基訪羅馬 有形、無形收穫滿滿
澤倫斯基訪羅馬 義大利承諾挺烏

澤倫斯基訪羅馬 義大利承諾挺烏
美密件揭澤倫斯基「攻擊另一面」渴望用長程飛彈炸俄境內

美密件揭澤倫斯基「攻擊另一面」渴望用長程飛彈炸俄境內

熱門新聞

一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15
查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王室公布大合照 少了兩位王子

2023-05-10 02:28
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03

超人氣

更多 >
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元
誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話