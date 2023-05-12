懸缺兩年後 美駐印度大使：美印攜手可平衡世界

美國駐印度大使一職懸缺逾兩年，新任大使賈西迪（Eric Garcetti）11日遞交國書。（美聯社）

美國駐印度 大使一職懸缺逾兩年，新任大使賈西 迪（Eric Garcetti）昨天遞交國書。他接受印度媒體專訪時說，美印攜手可共同對抗威脅，為世界帶來平衡。

前任美國駐印度大使賈斯特（Kenneth Juster）於2021年1月離任，賈西迪同年獲得總統拜登 （Joe Biden）提名持節印度，當時他還是洛杉磯市長。然而，賈西迪對幕僚性騷擾疑雲的處理手法惹議，使得人事案在聯邦參議院卡關。

今年3月16日，美國參議院終於放行，賈西迪4月11日抵達新德里，昨天向印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）呈遞到任國書。他在推特（Twitter）發文感謝印度與美國建立成果豐碩的關係，並對有機會深化美印關係感到興奮。

英文大報「印度時報」（The Times of India）今天刊登對賈西迪的專訪。賈西迪說，即使在美國駐印度大使懸缺期間，美印關係也在迅速成長，如今有了新大使，相信美印關係必可加速前進。

賈西迪表示，任內優先項目將是促進和平、繁榮，以及美印之間的人對人關係，並強調在全球面對戰爭、氣候變遷、疫情等威脅之際，美印具有「讓世界平衡」的能力。

他提到，拜登與印度總理莫迪（Narendra Modi）今年已見面4至5次，莫迪6月將訪美，成為14年來首次訪美的印度總理，而這也只是拜登今年第3次接待外國領袖。

問到美印在俄烏戰爭上的歧見，賈西迪說，俄羅斯侵犯烏克蘭是道德問題，印度無需選邊以免受到波及，但美國會繼續為尊重法治、主權與邊界而發聲。

賈西迪指出，美印關係並不局限於俄烏戰爭議題上，美印仍可做朋友並就此議題討論，美國瞭解印度與其他國家的長期關係，也歡迎印度為促成和平、正義的長遠解決之道作出貢獻。

詢及他對印太局勢的評估以及中國日益強勢，賈西迪抨擊「中國共產黨政府」持續威脅以規則為基礎的秩序、不尊重智慧財產權，限制海洋航行自由。他說，印度和美國都想「在不犧牲我們的價值下」與中國改善關係。美國將為捍衛價值而挺身，相信印度會為捍衛邊界而挺身，美印可並肩合作。

面對「印度時報」詢問美國與巴基斯坦的交往，賈西迪表示，印度不需從美巴關係的角度來衡量印美關係。

他說，美國只是希望維持巴基斯坦的穩定，而美國與印度正在歷來最密切的關係中，不論是軍事演習頻率、國防採購、共同生產以及人與人關係等方面，都是如此。