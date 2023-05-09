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防備北韓軍事偵察衛星 日宣布在宮古島部署「愛三」飛彈

編譯中心／綜合8日電

日本政府發言人、官房長官松野博一8日表示，將在沖繩的宮古島等部署愛國者三型防空飛彈（PAC-3）。日媒指出，此舉主要是為因應北韓的長程彈道飛彈

日本時事社報導，松野8日在例行記者會表示，日本航空自衛隊將在沖繩縣宮古島市的航空自衛隊宮古分屯基地，部署愛國者三型防空飛彈（PAC-3）。此外，也將在日本陸上自衛隊石垣駐屯地及與那國駐屯地部署愛國者三型防空飛彈。

松野表示，為了確保日本的和平與安全，有必要建立適當的體制。

日本共同社5月1日報導，為防備北韓發射軍事偵察衛星，日本計畫在沖繩縣宮古島、石垣島、與那國島部署愛國者三型防空飛彈。日本政府相關人士透露，4月22日防衛大臣濱田靖一發出「摧毀措施準備令」後，加速上述三島部署愛國者三型防空飛彈的運輸作業。

北韓4月發布消息指出，北韓領導人金正恩要求加緊做好發射「軍事偵察衛星一號」的準備。北韓2012年4月、2012年12月、2016年2月從朝鮮半島向南側發射聲稱是人造衛星的飛行體，但被認為實質是長程彈道飛彈。當時日本航空自衛隊也在沖繩部署愛國者三型防空飛彈。

日本 北韓 彈道飛彈

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