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法德關係緊繃之際 馬克宏7月將赴德訪問…23年來首見

編譯中心／綜合8日電
法國與德國8日宣布，法國總統馬克宏7月將前往德國進行國事訪問，為23年來首見。圖為馬克宏（左）1月在巴黎會晤德國總理蕭茲（右）。(美聯社資料照片)
法國與德國8日宣布，法國總統馬克宏7月將前往德國進行國事訪問，為23年來首見。圖為馬克宏（左）1月在巴黎會晤德國總理蕭茲（右）。(美聯社資料照片)

法國與德國8日宣布，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月將前往德國進行國事訪問，為23年來首見。值此之際，兩國關係正因能源政策和中國等多項議題而持續緊繃。

中央社引述法新社報導，法國總統馬克宏7月2日至4日將應德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）之邀造訪德國，「藉此在艾里賽條約（Elysee Treaty，又稱德法合作條約）60周年時，向兩國的親密邦誼致敬」。

德國總統辦公室表示，這將是23年來首度有法國總統赴德國進行國事訪問，馬克宏將造訪「德國數個地區」，以「凸顯雙方政府和公民的獨特關係，尤其是德法青年之間的關係」。

柏林政府還說，這次特別活動象徵兩國數十年的邦誼展開新篇章，以及史坦麥爾與馬克宏之間的個人關係緊密。

馬克宏辦公室宣布，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）本周將前往法國巴黎安排訪問事宜，明天會跟法國外長會面，並於10日參加在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）的內閣會議。

馬克宏6月6日也將前往柏林附近的波茨坦（Potsdam）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面，籌備接下來的一系列活動，包括一項新全球金融協定的會議、6月底的歐盟峰會、7月的北大西洋公約組織（NATO）峰會等。

法國總統府也宣布，兩國政府將於秋天召開會議，以促進「兩國間更緊密合作」。

德法外交活動增多之際，正值兩國政府在多項議題上產生摩擦，包括核能、歐盟的穩定暨成長公約改革案，以及重要國防採購計畫等。現在德國逐步淘汰核能，法國則加強興建反應爐。

馬克宏上個月訪問中國後曾引發爭議，因為他說歐洲不應淪為華府或北京的附庸，或是被捲入台海衝突。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）批評馬克宏的說法「令人遺憾」，表示「我們從未處於淪為或身為美國附庸的危險之中」。

北京今早另宣布，中國外交部長秦剛本周將訪問德國、法國和挪威。

德國 馬克宏 北京

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