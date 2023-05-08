菲駐美大使：菲美南海聯合巡邏可能始於第3季前

圖為美國尼米茲號航空母艦。（取材自facebook.com/cvn68）

菲律賓駐美大使羅慕德斯今天表示，菲律賓和美國可能於今年第3季前展開南海聯合巡邏。菲美日前公布「雙邊防務準則」，正式將南海納入美菲共同防禦範圍。

路透報導，菲駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，菲美2月宣布的南海聯合巡邏事宜目前仍持續討論中。

羅慕德斯告訴美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）：「預估不會晚於今年第3季，屆時應會到位。」

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和菲國防長加維斯（Carlito Galvez）今年2月宣布，雙方同意恢復南海聯合巡邏。兩國過去在南海進行聯合巡邏，但在杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年擔任菲國總統、尋求改善和中國的關係而暫停。

不過，菲國防長加維斯今天告訴媒體，菲國尚未和美國與澳洲 針對南海聯合巡邏正式討論。

自菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）上任以來，菲美關係改善。小馬可仕上週前往華府展開4天訪問行程，拜會美國總統拜登 （Joe Biden）。

小馬可仕訪美期間，五角大廈 也公布美菲「雙邊防務準則」。準則指出，若在太平洋，包括南海任何地方對美菲兩國政府船舶、飛機或武裝部隊，包括海巡隊發動武裝攻擊，1951年美菲共同防禦條約（MDT）的共同防禦承諾將因此啟動。

馬尼拉美國大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）今天在被詢及南海聯合巡邏時間表時說：「我們和菲律賓針對聯合海上行動持續對話，我們的軍事規劃人員正致力於解決後勤補給等特定問題。」

羅慕德斯表示，澳洲可能也會參與菲美南海聯合巡邏。